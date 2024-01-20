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Стало відомо, скільки снарядів зможуть виготовити країни ЄС до кінця року

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, скільки снарядів зможуть виготовити країни ЄС до кінця року
фото ілюстративне

Країни Євросоюзу у березні, або квітні 2024 року досягнуть мети з виробництва 1 млн снарядів на рік

У 2024 році країни Євросоюзу планують виробити від 1,3 до 1,4 млн снарядів, більшість з яких буде відправлена до України як військова допомога.  Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, передає RTBF.

«Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 млн штук до кінця нинішнього року і продовжимо значно нарощувати їх у 2025 році», – заявив Бретон на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Талліні.

За його словами, країни Євросоюзу у березні, або квітні 2024 року досягнуть мети з виробництва 1 млн снарядів на рік.

«Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в агресивній війні, яку веде РФ в Україні, Європа має продовжувати підтримувати Україну всіма своїми коштами», – додав він.

Бретон також зазначив, що більшість з випущених у 2024 році снарядів буде відправлено в Україну, оскільки допомога воюючій країні є пріоритетом.

Як повідомлялося, уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні. 

Раніше повідомлялося, що Міноборони прискорило постачання нових зразків зброї до ЗСУ. До слова, Україна планує у декілька разів наростити виробництво ракет і техніки у 2024 році. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

Теги: ЗСУ війна Європа Україна боєприпаси

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