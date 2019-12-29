Обмін полоненими. Військовий борт вилетів з Борисполя для обміну



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Сьогодні очікується обмін полоненими

З аеропорту Бориспіль вилетів спеціальний військовий борт для обміну полоненими.

Про це головний редактор LB.ua Соня Кошкіна повідомила у Telegram.

«Тільки що спеціальний військовий борт вилетів з Борисполя. Буквально пару хвилин тому», – написала Кошкіна.

Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, – Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Нагадаємо, в рамках обміну утримуваними особами, який очікується 29 грудня, в Україну повернуться, щонайменше, семеро військовослужбовців.