Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду



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Сутичка під будівлею Київського апеляційного суду Фото: Роман Сініцин

Активісти намагалися завадити вивезенню колишніх беркутівців із зали суду

Після оголошення рішення суду про звільнення з-під варти трьох ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під будівлею Київського апеляційного суду сталася бійка.

Про це повідомив у Facebook активіст Роман Сініцин.

Ймовірно, активісти намагалися завадити вивезенню колишніх беркутівців із зали суду.

Згодом Сініцин додав, що двох екскберкутівці «з бійкою» вивезли із зали суду, троє інших перебувають у СІЗО.

Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.