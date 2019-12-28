Суд відпустив з-під варти обвинувачених у розстрілах на Майдані ексберкутівців



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Адвокат родин Небесної Сотні Євгенія Закревська відмовилася покидати будівлі суду, очікуючи на повний текст рішення суду

Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти трьох ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання», - зазначив він.

Адвокат родин Небесної Сотні Євгенія Закревська відмовилася покидати будівлю суду, очікуючи на повний текст рішення суду.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

За даними ЗМІ, у списку присутні імена Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.