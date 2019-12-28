  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд відпустив з-під варти обвинувачених у розстрілах на Майдані ексберкутівців

    • Розсилка
    Адвокат родин Небесної Сотні Євгенія Закревська відмовилася покидати будівлі суду, очікуючи на повний текст рішення суду - Суд відпустив з-під варти обвинувачених у розстрілах на Майдані ексберкутівців
    Адвокат родин Небесної Сотні Євгенія Закревська відмовилася покидати будівлі суду, очікуючи на повний текст рішення суду

    Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання

    Київський апеляційний суд відпустив з-під варти трьох ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    «Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання», - зазначив він.

    Адвокат родин Небесної Сотні Євгенія Закревська відмовилася покидати будівлю суду, очікуючи на повний текст рішення суду.

    Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

    Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

    За даними ЗМІ, у списку присутні імена Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

    Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

    У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

    Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

    Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

    До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

    суд Небесна сотня (Євромайдан) арешт адвокат обмін полоненими Беркут Євгенія Закревська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ