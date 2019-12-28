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    Противники обміну ексберкутівців зібралися біля Лук'янівського СІЗО

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    Активісти перевіряють автомобілі, які виїжджають із СІЗО, щоб у них не вивезли ексберкутівців, які розстрілювали людей на Майдані - Противники обміну ексберкутівців зібралися біля Лук'янівського СІЗО
    Активісти перевіряють автомобілі, які виїжджають із СІЗО, щоб у них не вивезли ексберкутівців, які розстрілювали людей на Майдані
    Фото: Укрінформ

    Люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін

    Під Лук'янівським СІЗО у Києві збираються люди, які виступають проти обміну обвинувачених у вбивствах на Майдані колишніх співробітників «Беркута».

    Про це у Facebook повідомив блогер Роман Сініцин.

    До СІЗО, зокрема, прийшов шоумент та екскандидат в народні депутати від партії «Голос» Сергій Притула.

    Люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

    Активісти також перевіряють автомобілі, які виїжджають із СІЗО, щоб у них не вивезли ексберкутівців, які розстрілювали людей на Майдані.

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    Противники обміну ексберкутівців зібралися біля Лук'янівського СІЗО
    Противники обміну ексберкутівців зібралися біля Лук'янівського СІЗО
    Противники обміну ексберкутівців зібралися біля Лук'янівського СІЗО
    Противники обміну ексберкутівців зібралися біля Лук'янівського СІЗО
    Противники обміну ексберкутівців зібралися біля Лук'янівського СІЗО
    Фото: Укрінформ

    Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

    Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

    Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

    Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

    Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

    У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

    Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

    Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

    До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

    Київ Небесна сотня (Євромайдан) СІЗО протест обмін полоненими активісти Беркут Сергій Притула
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