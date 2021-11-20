Актриса «95 кварталу» поскандалила у літаку: в аеропорту чекала поліція

Бортпровідник повідомив про інцидент поліції після приземлення, але правоохоронці, дізнавшись подробиці, посміялися і не стали виписувати штраф

Актриса Анна Саліванчук, яка грає у серіалі «Одного разу під Полтавою» від студії «Квартал 95», поскандалила із бортпровідником через дитину, коли поверталася із відпочинку на єгипетському курорті. Про це вона розповіла у Instagram.

За її словами її однорічний син почав кричати через проблеми із травленням, тож вона сіла біля аварійного виходу, де хлопчик відволікався і заспокоювався.

«Микита почав плакати і заважав всьому літаку. Я пішла з ним грати, щоб його розвеселити. Він зупинився біля аварійного виходу і почав там повзати туди-сюди. Я запитала у людей, чи не заважає мій син. Вони відповіли, що ні. Микита почав розкидати пакетики. Бортпровідник підійшов до мене і сказав, щоб син не розкидав пакетики. Я кажу: «ви бачите, що моєму синові рік і два місяці. Невже ви хочете, щоб він кричав? Нехай він пограє, а я потім приберу!», - розповіла Ганна.

Проте, скаржиться Саліванчук, бортпровідник наполягав, щоб вона повернулась на своє місце, тож унаслідок суперечки вона обізвала того «негарним словом».

Бортпровідник повідомив про інцидент поліції після приземлення, але правоохоронці, дізнавшись подробиці, посміялися і не стали виписувати штраф.

До слова, Анна була готова заплатити адміністративний штраф за те, що обізвала працівника. Втім, бортпровідник не захотів спілкуватися з поліцією і Ганною.

Нагадаємо, Саліванчук, яка заміжня за виконавчим продюсером «Кварталу 95» Олександром Божковим, у вересні минулого року народила другого сина. Малюка назвали Микитою.