Анна Дорош після скандалу вперше розповіла про роль батька у своїй кар'єрі

Очільниця протоколу МОЗ заявила, що не спілкується з батьком із дитинства та заперечила його вплив на своє призначення

Після хвилі звинувачень у «кумівстві» та протекції керівниця служби протоколу Міністерства охорони здоров'я Анна Дорош уперше публічно розповіла про стосунки з батьком, який, за її словами, не мав жодного стосунку до її кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю на YouTube-каналі журналістці Марічці Падалко.

Під час розмови Дорош заявила, що її батько залишив сім'ю ще до її народження, а сама вона не підтримує з ним стосунків із дитинства. За її словами, саме тому твердження про його вплив на її призначення не відповідають дійсності.

«Кажу як є, тобто з батьком я не живу з самого дитинства. Він кинув мою маму на дев'ятому місяці вагітності... На другому місяці вагітності він її зрадив, і у мене є сестра на два місяці молодша за мене. Тому це така дуже особиста болюча історія насправді», – розповіла Дорош.

Дорош розповіла, що батько міг не виходити на зв'язок місяцями або навіть рік, через що їхнє спілкування було вкрай рідкісним. За її словами, вона завжди почувалася для нього другорядною, а за 25 років вони лише один раз разом побували в кафе – після поминок її бабусі, коли їй було 20 років.

Вона також розповіла, що лише у 12 років випадково дізналася про існування другої сім'ї батька. За її словами, до цього їй лише пояснювали, що батько не живе з родиною, а правду вона дізналася після того, як випадково знайшла його фотографію з іншою сім'єю.

Водночас Дорош категорично заперечила, що батько міг вплинути на її призначення.

«Тому абсолютно нівелюються будь-які коментарі про те, що щось він зробив. Вся допомога його вказана в моїх деклараціях, і це прям дуже болюча тема насправді, оскільки він не приклав не те що жодних зусиль, просто це абсурд», – наголосила вона.

Водночас згідно з деклараціями за 2023–2026 роки, вона отримала від матері 1 098 963 грн, а від батька – 156 622 грн. Загальна сума фінансової допомоги від батьків становила 1 255 585 грн.

За словами посадовиці, після медійного скандалу батько вперше за тривалий час спробував зв'язатися з нею, однак вона вирішила припинити будь-яке спілкування: «Він набрав мене, спробував набрати мене на п’ятий день ось цього скандалу. Звичайно, що уже все, потяг пішов... І після цього я його вирішила заблокувати».

Посадовиця зазначила, що не підтримує близьких стосунків із матір'ю, яка після початку повномасштабної війни виїхала з України. Також вона розповіла, що досі не знайома зі своєю зведеною сестрою, оскільки, за її словами, у дитинстві їм не дозволяли спілкуватися, а зараз сестра заблокувала її в соцмережах.

Дорош назвала бабусю людиною, яка фактично її виховала та замінила матір. За її словами, після смерті бабусі від коронавірусу вона «відчула, як земля з-під ніг просто пішла», адже саме вона була її «safe space».

Окрім родинної історії, Дорош розповіла про свій професійний шлях. До роботи в МОЗ вона працювала у Чернівецькій міській раді, Міністерстві юстиції та Секретаріаті Кабміну. За її словами, до Міністерства охорони здоров'я вона потрапила після відкритого відбору через платформу Lobby X.

Нагадаємо, у травні цього року Анна Дорош опинилася в центрі суспільної уваги після призначення керівницею служби протоколу МОЗ. У соцмережах її звинувачували у можливому кумівстві, пов'язуючи призначення з батьком – волонтером, громадським діячем і колишнім радником голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука. Згодом з'ясувалося, що посадовиці 25 років, а не 20, як стверджували окремі користувачі. Через хвилю гейту та погроз вона тимчасово закрила свої сторінки у соцмережах.

Водночас ім'я Володимира Дороша раніше згадувалося у медіа у зв'язку з розслідуванням щодо можливого продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога. За даними правоохоронців, у 2022 році представника благодійної організації «Волонтерський штаб захисту України», яку очолював Дорош, затримали за підозрою у продажі чотирьох позашляховиків, завезених для потреб ЗСУ як гуманітарна допомога. Сам Володимир Дорош заперечував причетність до незаконного продажу автомобілів, заявляв про політичний тиск та називав висунуті звинувачення безпідставними.