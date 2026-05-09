Нові правила для пацієнтів запровадили в Україні: що зміниться від 20 травня

glavcom.ua
Єгор Голівець
В Україні змінили правила отримання направлень до лікарів
Отримати направлення «по телефону» більше не вдасться, а пацієнтів уже попередили про можливі черги до сімейних лікарів

В Україні від 20 травня зміниться порядок роботи сімейних лікарів та оформлення направлень до вузькопрофільних спеціалістів. Після оновлення електронної системи охорони здоров’я пацієнти більше не зможуть отримувати направлення «по телефону» або через медичну сестру без особистого прийому у лікаря. Про це повідомляє «Главком».

Що зміниться для пацієнтів і лікарів

Нові правила пов’язані з переходом медичних інформаційних систем на принцип «один акаунт – одна людина». Це означає, що доступ до системи буде закріплений лише за конкретним медичним працівником, а використання спільного логіна лікарем та медсестрою стане неможливим.

Як пояснюють фахівці, відтепер для отримання направлення до невропатолога, кардіолога чи на обстеження пацієнту доведеться окремо записуватися на прийом до сімейного лікаря, приходити у визначений час і лише після цього оформлювати необхідні документи.

Самі медики визнають, що нововведення суттєво збільшить навантаження на первинну ланку медицини. Пацієнти побоюються, що через нові правила доступ до лікарів стане повільнішим. Люди, які раніше могли швидко отримати направлення дистанційно, тепер будуть змушені чекати окремого прийому у сімейного лікаря.

Що стало причиною змін у системі

Фахівці пояснюють, що зміни пов’язані не з окремою забороною на видачу направлень телефоном, а з оновленими технічними вимогами до електронної системи охорони здоров’я.

Нормативною базою для цього стали постанова Кабінету міністрів №411 від 25 квітня 2018 року про порядок функціонування ЕСОЗ, а також наказ Національної служби здоров’я України №138 від 20 березня 2026 року. Документ затвердив нову редакцію технічних вимог до медичних інформаційних систем, які мають бути впроваджені до 20 травня.

Кібербезпека проти доступності медицини

Засновник та голова ГО ЕАЦ «Медичний Конструктор» Владислав Смірнов зазначає, що офіційно нововведення пояснюють посиленням кібербезпеки, захистом персональних даних та персональною відповідальністю медичних працівників.

«ЕСОЗ прямо повідомляє про нові обов’язкові вимоги: двофакторну автентифікацію, автоматичне блокування після п’яти невдалих спроб входу, принцип «один користувач – один пристрій» і жорсткіший контроль прав доступу до кожної дії в системі. З точки зору цифрової безпеки це логічний і давно назрілий крок. Але для пацієнта реальність виглядатиме інакше, ніж це звучить в офіційних релізах. Бо доступ людей до вузькопрофільних фахівців значно звузиться через штучно вибудовані бар’єри. Людям доведеться як на Заході – місяцями вираховувати час, коли ти нарешті потрапиш до потрібного лікаря», – пояснює Владислав Смірнов.

Смірнов вважає, що найбільше нові правила вдарять по літніх людях, хронічних пацієнтах, батьках дітей та мешканцях громад, де похід до лікаря і без того є складною логістичною проблемою.

Черги, приватні клініки та додаткові витрати

Експерт також не виключає, що через збільшення черг та часу очікування частина пацієнтів почне активніше переходити до приватних клінік.

«Якщо пацієнт буде змушений місяць пробиватися на прийом до потрібного лікаря, то він просто перейде до приватної клініки, де його за гроші приймуть у той же день. Тому, мені здається, що нововведення спонукатиме до витискання пацієнтів у сегмент платних послуг. Ті ж, у кого коштів немає, будуть змушені чекати і проходити всі ці випробування», — зазначає Владислав Смірнов.

Крім цього, медичні заклади можуть зіткнутися з додатковими технічними витратами. За словами експерта, у багатьох амбулаторіях досі один комп’ютер використовується одночасно лікарем і медсестрою, а після впровадження нових правил така модель стане неможливою.

Нагадаємо, що державна аудиторська служба виявила системні проблеми у більшості медичних закладів, які отримують фінансування через Національну службу здоров’я України. У 2025 році аудитори провели 96 ревізій лікарень, і лише в одному закладі не зафіксували порушень.

Йдеться про відповідність лікарень вимогам так званих пакетів послуг, за якими вони отримують фінансування. Зокрема, заклади повинні мати визначену кількість персоналу, обладнання та медикаментів.

