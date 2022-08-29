«Антонов» назвав перший Ан-124 на честь міста-героя 

На носову частину авіалайнера з реєстрацією UR-82027 нанесли спеціальний стікер з написом

Перший літак Ан-124 «Руслан» з флоту державних «Авіаліній Антонова» отримав ім’я на честь міста-героя російсько-української війни – Харкова. Про це повідомляє Avianews.com.

На носову частину авіалайнера з реєстрацією UR-82027 нанесли спеціальний стікер з тризубом та написом Be brave like Kharkiv, що перекладається як «Будь сміливим як Харків».

Відомо, що роботи виконав український підрядник, який має досвід нанесення реклами на літаки. Він це зробив на закордонній базі «Авіаліній Антонова» в німецькому Лейпцигу. Нанести напис вирішили за допомогою спеціальної наклейки, оскільки це можна зробити протягом декількох годин, у той час як фарбування вимагає додаткових умов, обладнання та займає більше часу.

У випадку необхідності, наприклад, пошкодження стікеру, його можна швидко оновити під час прибуття літака на базу.

Раніше повідомлялося, що з метою відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії РФ проти України, «Антонов» долучається до комунікаційної кампанії Be Brave Like Ukraine – літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв.