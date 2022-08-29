Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Антонов» назвав перший Ан-124 на честь міста-героя 

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Антонов» назвав перший Ан-124 на честь міста-героя 
Напис нанесено за допомогою спеціальної наклейки
Avianews.com

На носову частину авіалайнера з реєстрацією UR-82027 нанесли спеціальний стікер з написом

Перший літак Ан-124 «Руслан» з флоту державних «Авіаліній Антонова» отримав ім’я на честь міста-героя російсько-української війни – Харкова. Про це повідомляє Avianews.com.

На носову частину авіалайнера з реєстрацією UR-82027 нанесли спеціальний стікер з тризубом та написом Be brave like Kharkiv, що перекладається як «Будь сміливим як Харків».

Відомо, що роботи виконав український підрядник, який має досвід нанесення реклами на літаки. Він це зробив на закордонній базі «Авіаліній Антонова» в німецькому Лейпцигу. Нанести напис вирішили за допомогою спеціальної наклейки, оскільки це можна зробити протягом декількох годин, у той час як фарбування вимагає додаткових умов, обладнання та займає більше часу.

У випадку необхідності, наприклад, пошкодження стікеру, його можна швидко оновити під час прибуття літака на базу.

Раніше повідомлялося, що з метою відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії РФ проти України, «Антонов» долучається до комунікаційної кампанії Be Brave Like Ukraine – літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв.

Теги: літак Антонов війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Біль, який рве душу». Солдат Парасюк про найстрашніше, що бачив на війні
«Біль, який рве душу». Солдат Парасюк про найстрашніше, що бачив на війні
«Антонов» назвав перший Ан-124 на честь міста-героя 
«Антонов» назвав перший Ан-124 на честь міста-героя 
Влада міста на Хмельниччині відмовилася зносити пам’ятник співробітнику НКВС
Влада міста на Хмельниччині відмовилася зносити пам’ятник співробітнику НКВС
Обов'язкова евакуація на Харківщині: список громад, яким треба готуватися
Обов'язкова евакуація на Харківщині: список громад, яким треба готуватися
Як в Україні зберігаються трупи окупантів: репортаж із моргів
Як в Україні зберігаються трупи окупантів: репортаж із моргів
Скандал із нагородами: ордени отримали чиновники з Офісу президента
Скандал із нагородами: ордени отримали чиновники з Офісу президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
133K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
107K
Кадровий окупаційний десант. Кого Росія кидає керувати Україною
58K
ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України
40K
Росія окуповує Арктику. НАТО відреагувало
34K
Авіація знищила «Ураган» і «Панцир» окупантів

Новини

Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою (відео)
Сьогодні, 17:50
Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон
Сьогодні, 14:36
Наступ ЗСУ на півдні: відомо, як можуть допомогти мешканці Херсона  
Сьогодні, 14:04
Швеція надасть Україні допомоги на майже $47 млн
Сьогодні, 12:27
Польські журналісти закликали судити російських пропагандистів як воєнних злочинців
Сьогодні, 12:14
«Жодна жертва не стане марною». Зверненння Залужного на День пам'яті захисників України
Сьогодні, 08:12

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту