9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 9 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 листопада в Україні відзначають День виноградарів, виноробів та садівників України. У світі це Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих преподобних Матрони і Теоктисти.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День виноградарів, виноробів та садівників України

9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Зігрітий теплим промінням українського сонця, вирощений з любов’ю виноград у руках справжніх професіоналів перетворюється на неймовірно смачний продукт. Виноградники в Україні ще не входять до грона найкращих у світі, але впевнено крокують до світового визнання. Влада України сприяє розвитку виноробства в нашій державі й всіляко підтримує виноградарів та виноробів. Для того, щоб визнати тяжку працю виноградних майстрів Президент України ввів офіційне свято – День виноградарів, виноробів та садівників України. Свято будуть відзначати щорічно у другу неділю листопада.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це професійне свято було встановлене на знак визнання вагомого внеску працівників культури та майстрів народного мистецтва у відродження української національної культури, розвиток народної творчості та аматорського мистецтва. У сучасних умовах повномасштабної війни, культура набула особливого значення як інструмент спротиву, збереження національної ідентичності та підтримки бойового духу.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей Міжнародний день був започаткований за ініціативи Міжнародної мережі проти расизму UNITED. Дата 9 листопада була обрана на пам’ять про «Кришталеву ніч» (ніч з 9 на 10 листопада 1938 року) – серію єврейських погромів, організованих нацистами на території Німеччини й Австрії. Ці події стали першою масовою акцією фізичного насильства Третього рейху щодо євреїв і початком Голокосту. День присвячений засудженню будь-яких проявів дискримінації та насильства за расовою, національною чи релігійною ознакою.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих преподобних Матрони і Теоктисти

9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

9 листопада православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Матрони і Теоктисти. Преподобна Матрона з юних років прагнула безмовності та внутрішнього миру. Вона відмовилася від мирського життя й оселилася в монастирі, де швидко стала прикладом для інших сестер. За переказами, Матрона вирізнялася лагідністю, мудрістю і глибокою зрілістю духу. До неї часто зверталися за порадою і духовним розпізнанням. Преподобна Теоктиста також відома своєю подвижницькою діяльністю та благочестивим життям.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня були переважно пов’язані з прогнозуванням майбутньої зими та врожаю:

  • Якщо йде сніг – на Великдень буде багато трави.
  • Якщо на Матрони вітряно – зима буде сніжною та холодною.
  • Якщо іній покрив дерева – незабаром прийде відлига.
  • Гарна погода – до теплої зими.

Цей день вважався сприятливим для спілкування та примирення.

Історичні події

  • 1799 – переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Французькій республіці.
  • 1906 – у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.
  • 1882 – в Єлисаветграді з п'єсою «Наталка-Полтавка» дебютував український театр Марка Кропивницького.
  • 1907 – британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.
  • 1918 – на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.
  • 1918 – у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року – Державний Секретаріат).
  • 1923 – у Мюнхені відбувся «Пивний путч» – спроба Адольфа Гітлера прийти до влади
  • 1938 – у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію «Карпатська Січ».
  • 1938 – у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв «Кришталева ніч».
  • 1947 – команда «Динамо» (Київ) перемогла «Харчовик» (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.
  • 1956 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ «Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР».
  • 1961 – місто Сталіне дістало назву Донецьк.
  • 1962 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.
  • 1976 – у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
  • 1977 – Українська Гельсінська Група оприлюднила «Маніфест українського правозахисного руху».
  • 1989 – Почалося руйнування Берлінської стіни.
  • 1991 – генерала Джохара Дудаєва обрано першим президентом Ічкерії.
  • 1995 – Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.
  • 1997 – в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

