9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 9 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 листопада в Україні відзначають День виноградарів, виноробів та садівників України. У світі це Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих преподобних Матрони і Теоктисти.

про свята, історію, традиції та прикмети 9 листопада 2025 року.

Свята в Україні

День виноградарів, виноробів та садівників України

Зігрітий теплим промінням українського сонця, вирощений з любов’ю виноград у руках справжніх професіоналів перетворюється на неймовірно смачний продукт. Виноградники в Україні ще не входять до грона найкращих у світі, але впевнено крокують до світового визнання. Влада України сприяє розвитку виноробства в нашій державі й всіляко підтримує виноградарів та виноробів. Для того, щоб визнати тяжку працю виноградних майстрів Президент України ввів офіційне свято – День виноградарів, виноробів та садівників України. Свято будуть відзначати щорічно у другу неділю листопада.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

Це професійне свято було встановлене на знак визнання вагомого внеску працівників культури та майстрів народного мистецтва у відродження української національної культури, розвиток народної творчості та аматорського мистецтва. У сучасних умовах повномасштабної війни, культура набула особливого значення як інструмент спротиву, збереження національної ідентичності та підтримки бойового духу.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

Цей Міжнародний день був започаткований за ініціативи Міжнародної мережі проти расизму UNITED. Дата 9 листопада була обрана на пам’ять про «Кришталеву ніч» (ніч з 9 на 10 листопада 1938 року) – серію єврейських погромів, організованих нацистами на території Німеччини й Австрії. Ці події стали першою масовою акцією фізичного насильства Третього рейху щодо євреїв і початком Голокосту. День присвячений засудженню будь-яких проявів дискримінації та насильства за расовою, національною чи релігійною ознакою.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих преподобних Матрони і Теоктисти

9 листопада православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Матрони і Теоктисти. Преподобна Матрона з юних років прагнула безмовності та внутрішнього миру. Вона відмовилася від мирського життя й оселилася в монастирі, де швидко стала прикладом для інших сестер. За переказами, Матрона вирізнялася лагідністю, мудрістю і глибокою зрілістю духу. До неї часто зверталися за порадою і духовним розпізнанням. Преподобна Теоктиста також відома своєю подвижницькою діяльністю та благочестивим життям.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети цього дня були переважно пов’язані з прогнозуванням майбутньої зими та врожаю:

Якщо йде сніг – на Великдень буде багато трави.

Якщо на Матрони вітряно – зима буде сніжною та холодною.

Якщо іній покрив дерева – незабаром прийде відлига.

Гарна погода – до теплої зими.

Цей день вважався сприятливим для спілкування та примирення.

Історичні події

1799 – переворот 18 брюмера привів Наполеона до влади у Французькій республіці.

1906 – у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.

1882 – в Єлисаветграді з п'єсою «Наталка-Полтавка» дебютував український театр Марка Кропивницького.

1907 – британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.

1918 – на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.

1918 – у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року – Державний Секретаріат).

1923 – у Мюнхені відбувся «Пивний путч» – спроба Адольфа Гітлера прийти до влади

1938 – у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію «Карпатська Січ».

1938 – у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв «Кришталева ніч».

1947 – команда «Динамо» (Київ) перемогла «Харчовик» (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.

1956 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалив указ «Про заборону колишнім очільникам й активним учасникам українського націоналістичного підпілля, які були засуджені й відбували покарання, повертатися в західні області УРСР».

1961 – місто Сталіне дістало назву Донецьк.

1962 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.

1976 – у Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.

1977 – Українська Гельсінська Група оприлюднила «Маніфест українського правозахисного руху».

1989 – Почалося руйнування Берлінської стіни.

1991 – генерала Джохара Дудаєва обрано першим президентом Ічкерії.

1995 – Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.

1997 – в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.