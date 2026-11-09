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В Україні без опадів, на заході до 9° морозу: погода на 9 листопада 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні без опадів, на заході до 9° морозу: погода на 9 листопада 2026 року
Синоптики прогнозують вітер змінних напрямків, 3–8 м/с
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 5–7° тепла

У понеділок, 9 листопада, в Україні хмарно з проясненнями та без опадів, проте на заході вночі помітно похолодає – до 9° морозу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Новий робочий тиждень в Україні розпочинається сухо й спокійно. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях холодніше – 4–9° морозу; вдень 3–8° тепла. 

В Україні без опадів, на заході до 9° морозу: погода на 9 листопада 2026 року фото 1

Маловоддя на річках Полісся

До 13 листопада на окремих річках басейну Дністра (Львівська область) та суббасейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься режим низької осінньої межені. Рівні води триматимуться близько до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них. Водність річок залишатиметься низькою, подекуди нижче за критерії маловоддя; на окремих малих річках можлива відсутність стоку. 

Оголошено III рівень небезпеки – коричневий. 

В Україні без опадів, на заході до 9° морозу: погода на 9 листопада 2026 року фото 2

Погода у Києві

У понеділок, 9 листопада, у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3–8° тепла; у Києві вночі 0–2° тепла, вдень 5–7°.

Нагадаємо, 8 листопада в Україні було сухо, а вночі подекуди морозило до 4°. Тепер на заході країни холоднішає ще відчутніше. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 9–15 листопада 2026 року

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Теги: прогноз погоди погода вітер Укргідрометцентр

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