29 народних депутатів подали заяву до поліції на Арестовича

Депутати вважають дії Арестовича «прямо пов’язаними з загрозою національній безпеці України»

На колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до Національної поліції 29 народних депутатів за звинуваченням у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Про це заявила народна депутатка Наталія Піпа.

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«Я вважаю (а моя сім’я, колеги та співгромадяни гаряче підтримують), що «Развєдчік-Аматор» є справжнім злочинцем. І я це детально пояснила правоохоронним органам», – написала Піпа.

Піпа також пояснила, у чому саме звинувачують Арестовича.

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Із посиланням на закон України №2310-IX від 19.06.2022, що вводить суворі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави-агресора, Наталія Піпа звинувачує ексрадника у порушенні ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу, або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення).

«Львівська обласна рада встановила мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту з 2018 року. Законність цього рішення визнав Верховний Суд України. Громадяни України активно відстоюють і будуть відстоювати свої мовні права та культурну ідентичність. Особливо у час війни з росією. Адже «Чия мова – того влада». І саме це у свій спосіб пропагує Путін. Я вважаю, що «Нарцис» прямо порушив ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України», – написала вона.

Зазначимо, що ст. 383 про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину карається виправними роботами на строк до двох років, арештом до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років.

Також депутати, які звинуватили Арестовича в неправдивих свідченнях, вважають, що його дії «прямо пов’язані з загрозою національній безпеці України».

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«Цой жив. Спершу жив у Лєнінграді. Потім у Москві. Жив з 1962 року до 1990. Якщо його музика надихає когось з українців смажити «русню», мені ок, це ваше право. Питання лиш у звучанні мови вбивць у публічному просторі. Нагадую, що сміливість – це усвідомлення того, що щось є важливішим за страх», – додала депутатка.

Нагадаємо, що Арестович у програмі «Романенко. Беседы», яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу.

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто «забюрократизувалася».

Більше того, він розкритикував український контрнаступ.

А на «Форумі вільної Росії» в Естонії Арестович романтизував «хороших» росіян, назвавши «героями».

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Після відставки Арестович ззаявляв, що держава, в якій «силовики отримують менше, ніж прибиральниці», майбутнього немає.

Також ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович пояснив, що не варто називати росіян «свинособаками та генетичними рабами». За словами Арестовича, якби він мав змогу керувати війну, то «провів би її зовсім по-іншому».

Нещодавно Арестович взагалі заявив, що йде в президенти та знову розкритикував Зеленського.

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