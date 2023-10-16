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Арестович – політичний проєкт Росії? Данілов вказав на нову небезпеку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Арестович – політичний проєкт Росії? Данілов вказав на нову небезпеку
Секретар РНБО Олексій Данілов та ексрадник Офісу президента Олексій Арестович
фото з відкритих джерел

Арестович останнім часом часто критикує українську владу

Єдиний шанс Росії здолати Україну – внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, чим Кремль успішно займався останні десятиріччя – ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Данілов зазначив, що завдячуючи активній діяльності українських силових структур, останніми роками було проведено наймасштабнішу чистку російської агентури.

«Але Росія і надалі намагатиметься на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових. Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації», – йдеться в повідомленні.

Секретар РНБО наголосив, що ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних «експертів», «акторів-розвідників» та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки.

«Саме вони цієї миті волають про «провал» контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про «конфлікти» серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти «хороших руських» і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися», – додав він.

Зазначається, що українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної «життєдіяльності».

Конкретних осіб Данілов не називає, проте зазначимо, що більшість згаданих фраз належить ексраднику Офісу президента Олексію Арестовичу, який останнім часом критикує команду Зеленського.

Зокрема, Арестович у програмі «Романенко. Беседы», яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу.

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто «забюрократизувалася».

Більше того, він розкритикував український контрнаступ.

Арестович – політичний проєкт Росії? Данілов вказав на нову небезпеку фото 1

А на «Форумі вільної Росії» в Естонії Арестович романтизував «хороших» росіян, назвавши «героями».

Після відставки Арестович ззаявляв, що держава, в якій «силовики отримують менше, ніж прибиральниці», майбутнього немає.

Також ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович пояснив, що не варто називати росіян «свинособаками та генетичними рабами». За словами Арестовича, якби він мав змогу керувати війну, то «провів би її зовсім по-іншому».

Нещодавно Арестович взагалі заявив, що йде в президенти та знову розкритикував Зеленського.

Теги: Олексій Данілов Олексій Арестович війна Володимир Зеленський

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