Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов пообіцяв, що Арестовичем займається СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов пообіцяв, що Арестовичем займається СБУ
Арестович останнім часом активно критикує владу
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Ми не Офіс президента, я в роботу Офісу президента не втручаюся» 

Служба безпеки України займається розслідування діяльності ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Ліга.НЕТ».

Він повідомив, що спецслужба працює, але не варто чекати надто швидкого результату.

«Я би був набагато обережнішим зі словосполученням «СБУ нічого не робить». Служба безпеки займається. Інша справа, що всі хочуть дуже швидкого результату, щоб це було вже сьогодні», - сказав секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання видання, чи розуміє Данілов, що Арестовича «фактично створила і легітимізувала» саме команда президента, він відповів: «Ми не Офіс президента, я в роботу Оофісу президента не втручаюся, я не набираю туди кадри та не знаю, звідки ці радники там беруться».

Раніше повідомлялося, що 29 народних депутатів подали заяву до поліції на Арестовича.

Читайте також: Арестович – політичний проєкт Росії? Данілов вказав на нову небезпеку
Теги: розслідування Офіс президента Олексій Данілов Олексій Арестович

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед зимою ЗСУ отримають від партнерів ще додаткові засоби ППО
Данілов пояснив, чому Україна орендує деякі системи ППО
Вчора, 16:19
Журналіст належить до числа тих, хто вже не вперше бував в офісі президента від початку повномасштабної війни
Зеленський тогоріч нагородив орденом автора скандальної статті Time
1 листопада, 15:40
Радники з питань нацбезпеки та зовнішньої політики зустілися на Мальті 28 жовтня
Влада підбила підсумки третього мирного саміту на Мальті
29 жовтня, 11:24
Російський диктатор Володимир Путін
Росія може виграти від затяжної війни в Ізраїлі – The New York Times
27 жовтня, 07:17
Данілов попередив про загрозу проросійських сил в Україні
Данілов попередив про загрозу проросійських сил в Україні
23 жовтня, 08:33
У результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа
У мережі з’явилося відео влучання в термінал «Нової пошти» на Харківщині
22 жовтня, 13:58
До якого часу Україна отримуватиме Atacms: Данілов назвав терміни
До якого часу Україна отримуватиме Atacms: Данілов назвав терміни
20 жовтня, 21:13
Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва
Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва
14 жовтня, 22:51
Речниця ООН заявила, що винних потрібно притягнути до відповідальності
Страта українця за слова «Слава Україні»: ООН вважає, що відео може бути справжнім
5 жовтня, 01:03

Політика

Данілов пообіцяв, що Арестовичем займається СБУ
Данілов пообіцяв, що Арестовичем займається СБУ
Будемо відповідати ворогу потужно: Зеленський відреагував на нічну атаку РФ
Будемо відповідати ворогу потужно: Зеленський відреагував на нічну атаку РФ
Розвідка повідомила, скільки Росія виробляє дронів
Розвідка повідомила, скільки Росія виробляє дронів
Росія відступає в східну частину акваторії Чорного моря. Зеленський розповів, що буде далі (відео)
Росія відступає в східну частину акваторії Чорного моря. Зеленський розповів, що буде далі (відео)
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
Суд оголосив нардепа Дубневича у міжнародний розшук
Суд оголосив нардепа Дубневича у міжнародний розшук

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
28K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
16K
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
12K
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
11K
У Кропивницькому пролунали вибухи
7207
На Одещині прогриміли вибухи

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту