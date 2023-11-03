Данілов пообіцяв, що Арестовичем займається СБУ

Олексій Данілов: «Ми не Офіс президента, я в роботу Офісу президента не втручаюся»

Служба безпеки України займається розслідування діяльності ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Ліга.НЕТ».

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Він повідомив, що спецслужба працює, але не варто чекати надто швидкого результату.

«Я би був набагато обережнішим зі словосполученням «СБУ нічого не робить». Служба безпеки займається. Інша справа, що всі хочуть дуже швидкого результату, щоб це було вже сьогодні», - сказав секретар РНБО.

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Відповідаючи на запитання видання, чи розуміє Данілов, що Арестовича «фактично створила і легітимізувала» саме команда президента, він відповів: «Ми не Офіс президента, я в роботу Оофісу президента не втручаюся, я не набираю туди кадри та не знаю, звідки ці радники там беруться».

Раніше повідомлялося, що 29 народних депутатів подали заяву до поліції на Арестовича.