Атака на енергетику: : у трьох областях значні знеструмлення

У кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи

Укінці минулої та на початку вже поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

У кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак – у більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

«Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 14 листопада, станом на 9:30, воно було на 4,8% нижчим, ніж що і в цей час минулого дня – у четвер. Причина таких змін – встановлення ясної погоди у більшості областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, у пʼятницю, 14 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла. Графіки погодинних відключень діятимуть із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.