Відключення світла 26 жовтня: де і коли не буде електрики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Побутових споживачів будуть вимикати з 09:00 до 22:00
фото: glavcom.ua

За вказівкою «Укренерго» графіки відключень в окремих регіонах застосовуватимуться від 09:00 до 22:00

В Україні 26 жовтня будуть діяти відключення світла в окремих регіонах країни. Причина – наслідки масованих атак Росії на енергетичні об'єкти країни, які завдали шкоди інфраструктурі та ускладнили баланс в енергосистемі. Світло для споживачів вимикатимуть із 09:00 до 22:00, проте обсяг відключень буде значно меншим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Так, побутових споживачів будуть вимикати з 09:00 до 22:00, вимикатися буде від 0,5 до 1 черги за раз.

Для промислових споживачів з 09:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

До слова, 24 жовтня Міненерго повідомило, що ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині.

 

