Відключення світла 31 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

У столиці 31 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 31 жовтня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 31 жовтня

1.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;

1.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00;

2.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00 та з 17:30 до 21:00;

2.2 черга – без світла з 17:30 до 21:00;

3.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 13:00 до 17:30;

4.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30 та з 16:00 до 17:30;

5.1 черга – без світла з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;

5.2 черга – без світла з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 17:00;

6.1 черга – без світла з 03:00 до 06:30 та з 13:00 до 18:00;

6.2 черга – без світла з 13:30 до 18:00.

Нагадаємо, завтра, 31 жовтня, в усіх областях України цілодобово будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.

Як повідомлялося, Росія вкотре масовано вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зауважимо, що російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Також у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.