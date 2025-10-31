«Укренерго» підвищенням тарифів на передачу штовхає економіку в кризу – ОП «Укрметалургпром»

«Укренерго» закладає і в тариф на передачу, і в тариф на диспетчеризацію кошти на повернення залучених кредитів

«Укрметалургпром» закликав НКРЕКУ не підвищувати тариф на передачу електроенергії: економіка котиться в кризу

Якщо тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії зросте, Україна втратить свої позиції у рейтингу індустріальних країн світу, а допомога, яку бізнес надає ЗСУ, значно знизиться. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков, коментуючи проєкт тарифу на передачу та диспетчеризацію для бізнесу, який опублікувала Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП).

«НКРЕКП опублікувала проєкт тарифу на передачу е/е на 2026 р. – він зросте на 15%. На 11% зросте диспетчеризація. Для наших підприємств таке підвищення – це мільярди додаткових витрат, яких немає. У такій ситуації це просто штовхання економіки в кризу, бо нам доведеться або скорочувати виробництво, або звільняти частину людей», – зауважив Каленков.

Водночас, він звернув увагу, що відсутня деталізація витрат, тому спроба підвищення тарифу виглядає необгрунтованою.

«Укренерго» закладає і в тариф на передачу, і в тариф на диспетчеризацію кошти на повернення залучених кредитів. Сумарно там цифра близько 6 млрд грн – це непідйомні кошти в часи війни. Необхідна реструктуризація або рефінансування боргів, та відтермінування виплати тіла кредитів до кінця війни. Думаю, ніхто з наших партнерів не виступить проти», – підкреслив Каленков.

Він також зауважив, що зросла сума, потрібна «Укренерго» для виплат відсотків по кредитах – її збільшили з 4,4 до 7,2 млрд грн (+63%), але не надали жодної деталізації причин зростання, а інформації про нові кредити від «Укренерго» не надходило.

«Витрати на технологічні витрати е/е також зростають з 14,9 до 15,7 млрд грн (+5%) – і це при тому, що обсяг передачі впав на 4%. Інші операційні витрати теж зростуть. І це буде вже друге підвищення – адже перед цим вони вже були збільшені на 37%» – нагадав Каленков.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали утриматися від підвищення тарифу на передачу електроенергії, та провести міжнародний аудит Укренерго, адже розрахунки, які вона надала, містять суперечності.