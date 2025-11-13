Головна Країна Події в Україні
Як будуть вимикати світло 14 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Як будуть вимикати світло 14 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У пʼятницю, 14 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, у більшості областей України діють графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, на підстанціях «Укренерго» та на об’єктах генерації 24/7 тривають ремонтні роботи. Також буде запущено додаткові резервні джерела живлення, аби зменшити тривалість відключень світла.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення відключення світла електроенергія

Читайте нас

