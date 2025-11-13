Як будуть вимикати світло 14 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У пʼятницю, 14 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, у більшості областей України діють графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, на підстанціях «Укренерго» та на об’єктах генерації 24/7 тривають ремонтні роботи. Також буде запущено додаткові резервні джерела живлення, аби зменшити тривалість відключень світла.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.