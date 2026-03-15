Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Релігійне свято 16 березня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Савина і Папи

16 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Савина і Папи, які постраждали за сповідання християнства у III столітті. Це свято нагадує про незламність духу, відданість істині та жертовність заради віри, які виявили ці святі мужі під час жорстоких переслідувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Савина і Папи

Святі мученики Савин і Папа жили в Єгипті в часи правління імператора Діоклетіана, відомого своїми найкривавішими гоніннями на християн.

Святий Савин був знатним жителем міста Єрмополя та обіймав посаду правителя. Коли почалися переслідування, він залишив свою славу та багатство, сховавшись у віддаленому селищі, де проводив час у пості та молитві. Проте за дві золоті монети його видав жебрак, якого Савин раніше годував і підтримував. Після важких тортур, під час яких він відмовився принести жертву ідолам, Савина втопили в Нілі.

Святий Папа постраждав за подібних обставин у місті Ларанді. Його примушували відректися від Христа, піддаючи нелюдським катуванням, але він залишився непохитним. Обоє святих стали символом перемоги духовної сили над фізичним стражданням.

Молитви дня

О, святі мученики Савине і Папо, витязі Христові непереможні! Ви, що не злякалися погроз мучителів і не звабилися земними благами, почуйте нас, що до вас прибігаємо. Благаємо вас: моліть Всемилостивого Бога за мир у наших оселях і в нашій державі. Зміцніть нашу слабку віру, даруйте нам мудрість відрізняти правду від омани та мужність стояти за істину до кінця. Нехай ваші молитви стануть нам щитом від усякого зла, хвороб та смутку.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі 16 березня називали «Савиним днем». Вважалося, що саме в цей час весна остаточно перемагає зиму, а сонце починає «гріти по-справжньому».

  • Тепла погода: Якщо день видався теплим, то і вся весна буде сонячною та погожою.
  • Поведінка птахів: Якщо перелітні птахи повертаються великими зграями — чекайте на дуже раннє та тепле літо.
  • Річкові прикмети: Якщо лід на річках тоне, а не скресає – рік може бути важким для врожаю.
  • Вітер: Різкий вітер цього дня віщував, що холодні дні ще можуть повернутися у квітні.

Цей день вважався сприятливим для підготовки садового інвентарю та планування посівних робіт, оскільки «Савин прийшов – тепло приніс».

Читайте також

18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого, 00:00
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
23 лютого, 23:00
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:00
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
22 лютого, 23:39
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
24 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 1 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 березня 2026: традиції та молитва
28 лютого, 22:00
Священний місяць Рамадан 2026
Рамадан-2026: екватор священного місяця. Традиції, правила та духовний сенс
2 березня, 21:43
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва
4 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва
6 березня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 березня 2026 року
Нахабна мова сили: омбудсменка пояснила, як російська впливає на українців
Нахабна мова сили: омбудсменка пояснила, як російська впливає на українців
Щоранку п’є каву та не уявляє життя без мобільного. 103-річна жителька Хмельниччини розповіла, про що мріє
Щоранку п’є каву та не уявляє життя без мобільного. 103-річна жителька Хмельниччини розповіла, про що мріє
Через 25 років в Україні значно поменшає молоді: прогноз ООН
Через 25 років в Україні значно поменшає молоді: прогноз ООН
«Це – сьогоднішня українська нафта». Зеленський назвав товар, яким ми можемо підкорити світ
«Це – сьогоднішня українська нафта». Зеленський назвав товар, яким ми можемо підкорити світ

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
