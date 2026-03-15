Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва

Релігійне свято 16 березня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Савина і Папи

16 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Савина і Папи, які постраждали за сповідання християнства у III столітті. Це свято нагадує про незламність духу, відданість істині та жертовність заради віри, які виявили ці святі мужі під час жорстоких переслідувань.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Савина і Папи

Святі мученики Савин і Папа жили в Єгипті в часи правління імператора Діоклетіана, відомого своїми найкривавішими гоніннями на християн.

Святий Савин був знатним жителем міста Єрмополя та обіймав посаду правителя. Коли почалися переслідування, він залишив свою славу та багатство, сховавшись у віддаленому селищі, де проводив час у пості та молитві. Проте за дві золоті монети його видав жебрак, якого Савин раніше годував і підтримував. Після важких тортур, під час яких він відмовився принести жертву ідолам, Савина втопили в Нілі.

Святий Папа постраждав за подібних обставин у місті Ларанді. Його примушували відректися від Христа, піддаючи нелюдським катуванням, але він залишився непохитним. Обоє святих стали символом перемоги духовної сили над фізичним стражданням.

Молитви дня

О, святі мученики Савине і Папо, витязі Христові непереможні! Ви, що не злякалися погроз мучителів і не звабилися земними благами, почуйте нас, що до вас прибігаємо. Благаємо вас: моліть Всемилостивого Бога за мир у наших оселях і в нашій державі. Зміцніть нашу слабку віру, даруйте нам мудрість відрізняти правду від омани та мужність стояти за істину до кінця. Нехай ваші молитви стануть нам щитом від усякого зла, хвороб та смутку. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі 16 березня називали «Савиним днем». Вважалося, що саме в цей час весна остаточно перемагає зиму, а сонце починає «гріти по-справжньому».

Тепла погода: Якщо день видався теплим, то і вся весна буде сонячною та погожою.

Поведінка птахів: Якщо перелітні птахи повертаються великими зграями — чекайте на дуже раннє та тепле літо.

Річкові прикмети: Якщо лід на річках тоне, а не скресає – рік може бути важким для врожаю.

Вітер: Різкий вітер цього дня віщував, що холодні дні ще можуть повернутися у квітні.

Цей день вважався сприятливим для підготовки садового інвентарю та планування посівних робіт, оскільки «Савин прийшов – тепло приніс».