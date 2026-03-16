16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
Свята 16 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 березня у світі відзначають День свободи інформації. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Савина і Папи.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День свободи інформації

Це свято присвячене праву громадян на доступ до державної інформації та прозорості влади. Воно збігається з днем народження Джеймса Медісона, одного з авторів Конституції США та палкого прихильника відкритості уряду. В сучасну цифрову епоху цей день підкреслює важливість боротьби з дезінформацією та цензурою.

День панди

Щороку 16 березня стрічки соціальних мереж наповнюються відеороликами з кумедними ведмедями, які ліниво жують бамбук або незграбно котяться з гірки. У цей день у світі відзначають День панди (Panda Day) або ще називають Всесвітній день панди. Свято, що починалося як локальна американська ініціатива Національний день панди (National Panda Day), швидко вийшло за межі однієї країни і стало всесвітнім днем любові до цих унікальних тварин.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Савина і Папи

16 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Савина і Папи, які постраждали в Єгипті у III столітті під час правління імператора Діоклетіана.

Святий Савин був правителем міста Єрмополя. Він залишив свою посаду, майно і сховався в далекому селищі, присвятивши себе молитві. Проте його видав жебрак за дві золоті монети. Після жорстоких катувань Савина втопили в Нілі. Разом із ним постраждав і святий мученик Папа, який також мужньо витримав усі випробування за віру в Христа. Їхня самопожертва нагадує про незмінність християнських цінностей навіть перед лицем смертельної небезпеки.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Савиним». Вважалося, що весна вже повністю вступає у свої права:

  • Якщо 16 березня теплий день – вся весна буде сонячною та приємною;
  • сонячне коло на заході віщує дощ наступного дня;
  • якщо перелітні птахи повертаються великими зграями – до швидкого та дружного потепління;
  • хмари пливуть швидко і високо – очікуйте гарну погоду без опадів.

Історичні події

  • 587 рік до н. е. – Навуходоносор II захоплює Єрусалим;
  • 870 рік – заснування в Болгарії православної церкви;
  • 1521 рік – під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягає берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він гине у сутичці з місцевими жителями;
  • 1827 рік – починає виходити «Журнал свободи» – перша в Сполучених Штатах газета, заснована афроамериканцями;
  • 1851 рік – Іспанія і Ватикан укладають конкордат, що за ним католицька церква визнається єдиною державною, а вся освіта відповідає католицькій доктрині;
  • 1880 рік – за підозрою в революційній агітації заарештовують українського поета Іван Франко;
  • 1900 рік – офіційна дата відкриття Мінойської цивілізації англійським археологом Артуром Евансом;
  • 1917 рік – у Києві відбувається велика маніфестація – День свята революції;
  • 1919 рік – у США вперше випробовують бездротовий телефон для переговорів з літаком;
  • 1923 рік – римська поліція забороняє свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;
  • 1960 рік – у Нью-Йорку представляють перший автомобіль на сонячних батареях;
  • 1978 рік – у Римі ліворадикали з «Червоних бригад» викрадають впливового політика Альдо Моро і через 54 дні вбивають його;
  • 1988 рік – газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого гине кілька тисяч його мешканців;
  • 1990 рік – у Львові розпочинає роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;
  • 1994 рік – фігуристка Тоня Гардинг була вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган;
  • 1998 рік – папа Римський Іван Павло II перепрошує за бездіяльність та мовчання багатьох католиків під час Голокосту;
  • 2006 рік – Генеральна асамблея ООН майже одностайно голосує за утворення Ради з прав людини;
  • 2014 рік – відбувається незаконний референдум в Криму, для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Денис, Омелян, Іван, Роман, Трохим, Савин, Папа.

