Через 25 років в Україні значно поменшає молоді: прогноз ООН

За оцінками ООН, частка молоді серед населення України у 2025 році складає лише 9%.

До 2050 року частка молоді в Україні може різко скоротитися. Країна ризикує стати державою з однією з найменших часток молодого населення у світі. Про це йдеться у звіті ООН щодо глобальної демографії, інформує «Главком».

За даними аналізу, частка молоді в Україні у 2000 році становила 14,8% (7,35 млн осіб). А вже у 2025 році, за оцінками ООН, складає лише 9%. Очікується, що частка молоді в населенні України впаде до 6,6% (2,3 млн осіб) у 2050-му році.

Інші європейські країни показують подібну тенденцію старіння населення, хоча там цифри трохи кращі. Для порівняння, у 2050 році частка молоді становитиме:

Італія – 9,2%;

Естонія – 7,8%;

Польща – 11,0%;

Франція – 12,7%;

Велика Британія – 9,9%.

Загалом у світі частка молоді у 2050 році прогнозується на рівні 7,9%.

Експерти зазначають, що подолання демографічної кризи вимагатиме довгострокової державної політики, спрямованої на повернення мігрантів, підтримку молодих сімей і створення стабільних умов для життя та роботи в Україні.

Зазначимо, що чотири роки повномасштабного вторгнення не лише змінили лінію фронту, а й докорінно перекроїли соціальну мапу України. Поєднання масової еміграції, болючих втрат на полі бою та стрімкого падіння народжуваності поставило державу перед найскладнішим викликом за всю історію незалежності. Нині Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у світі, де боротьба за людей стає не менш важливою, ніж боротьба за території. «Главком» аналізував поточну ситуацію до четвертих роковин вторгнення.

Нагадаємо, що через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Нині близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення. У зв’язку з демографічною кризою країна має подолати ейджизм, заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час виступу на HR Wisdom Summit 2025.