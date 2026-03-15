Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Через 25 років в Україні значно поменшає молоді: прогноз ООН

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Через 25 років в Україні значно поменшає молоді: прогноз ООН
У світі частка молоді у 2050 році прогнозується на рівні 7,9%
фото: Depositphotos

За оцінками ООН, частка молоді серед населення України у 2025 році складає лише 9%.

До 2050 року частка молоді в Україні може різко скоротитися. Країна ризикує стати державою з однією з найменших часток молодого населення у світі. Про це йдеться у звіті ООН щодо глобальної демографії, інформує «Главком».

За даними аналізу, частка молоді в Україні у 2000 році становила 14,8% (7,35 млн осіб). А вже у 2025 році, за оцінками ООН, складає лише 9%. Очікується, що частка молоді в населенні України впаде до 6,6% (2,3 млн осіб) у 2050-му році.

Інші європейські країни показують подібну тенденцію старіння населення, хоча там цифри трохи кращі. Для порівняння, у 2050 році частка молоді становитиме:

  • Італія – 9,2%;
  • Естонія – 7,8%;
  • Польща – 11,0%;
  • Франція – 12,7%;
  • Велика Британія – 9,9%.

Загалом у світі частка молоді у 2050 році прогнозується на рівні 7,9%.

Експерти зазначають, що подолання демографічної кризи вимагатиме довгострокової державної політики, спрямованої на повернення мігрантів, підтримку молодих сімей і створення стабільних умов для життя та роботи в Україні.

Зазначимо, що чотири роки повномасштабного вторгнення не лише змінили лінію фронту, а й докорінно перекроїли соціальну мапу України. Поєднання масової еміграції, болючих втрат на полі бою та стрімкого падіння народжуваності поставило державу перед найскладнішим викликом за всю історію незалежності. Нині Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у світі, де боротьба за людей стає не менш важливою, ніж боротьба за території. «Главком» аналізував поточну ситуацію до четвертих роковин вторгнення.

Нагадаємо, що через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Нині близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення. У зв’язку з демографічною кризою країна має подолати ейджизм, заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час виступу на HR Wisdom Summit 2025.

Теги: молодь ООН Україна демографічна криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Через 25 років в Україні значно поменшає молоді: прогноз ООН
Через 25 років в Україні значно поменшає молоді: прогноз ООН
Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua