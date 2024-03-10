Нічна атака «шахедів»: Повітряні сили звітували про збиті цілі

Десятки дронів-камікадзе збито над Кіровоградською, Миколаївською, Дніпропетровською, Черкаською, Одеською, Херсонською, Хмельницькою, Вінницькою, Київською та Житомирською областями

У ніч на неділю, 10 березня, російські окупанти ударили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ). Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

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В результаті бойової роботи збито 35 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

фото: Повітряні сили ЗСУ/Telegram

Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.

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Нагадаємо, у Києві та низці областей України вночі було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Ще з вечора 9 березня Повітряні сили повідомили про загрозу для південних областей. Близько 0:30 тривога поширилася на Київщину. О 1:25 тривогу оголошено в Києві.

Станом на 1:55 відбій було оголошено в Києві. Однак загроза ще зберігалася для деяких областей.

Як повідомлялося, увечері 9 березня в Одесі та на Миколаївщині пролунали вибухи. Перед цим повітряні сили попереджали про групу «шахедів» на Миколаївщину та Одесу.

Близько 23:15 вибухи пролунали в Снігурівці на Миколаївщині. О 23:30 пролунали вибухи в Одесі. Згодом повторні вибухи було чутно в Одеському районі.