Безсмертний бідкається, що через участь у виборах вліз у борги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політик вважає, що краще жалкувати про те, що ти зробив, ніж про те, чого ти не зробив

«Один з ключових моїх недоліків – брак ресурсів», - визнає політик, який програв президентські і парламентські вибори

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений цього тижня з Тристоронньої контактної групи у Мінську, в інтерв’ю «Главкому» поскаржився, що через участь у виборах вліз у борги.

Попри це, політик вважає, що краще жалкувати про те, що ти зробив, ніж про те, чого ти не зробив.

«Щодо мого балотування, то я пропонував суспільству свої рецепти, своє бачення політики. Мене люди не підтримали. Немає проблем. Пішов на інші вибори, де також пропонував свою політику. Так само в питаннях партійної роботи. Я намагаюся навколо себе зібрати людей, хтось підтримує, хтось ні. Один з ключових моїх недоліків – брак ресурсів. З цих двох виборів я вийшов з боргами. Зараз працюю над тим, щоби їх позакривати», - говорить Безсмертний.

Політик нагадав, що у 1996 році він один в Україні почав займатися територіальною реформою. «У 2005 році я її запропонував. Натомість її намагаються провести вже 15-й рік. Всі знають, хто фахівець, всі знають, що без цієї реформи сформувати відповідь на ключові питання майбутнього України неможливо», - каже Безсмертний.

Думки про роботу в новому уряді поки викликають у політика відторгнення.

«Я останні півтора місяці серйозно працював, виписував ці речі, міркував над механізмами їх впровадження. Так сталося, що зараз це виявилося нікому не потрібним. Мене це внутрішньо серйозно чіпляє, бо я не просто прийшов бла-бла-бла. Я пропонував вирішити питання цивільних інститутів, який ведуть цей діалог у Мінську. Дуже добре розумію правову рамку розв’язання ситуації, як вона інкорпорується в інституційну модель майбутню України. Тому подібні рішення (президента) неприємні для мене. Важко усвідомлювати, що може так трапитися, що ми втратимо ще п’ять років», - висловлює думку Безсмертний.

Політик не розуміє, чому українці не обирають людей, які знають відповіді на головні виклики. Каже, що це питання не до нього, бо він не аналізує суспільні настрої.

«Я – політик і дипломат, пропоную перше, друге, третє. Допускаю, що можу помилятися, але як показує час, я здебільшого правий у своїх висновках. І йду попереду хвилі…», - заявив Безсмертний.

Нагадаємо, цього року Роман Безсмертний висувався кандидатом на посаду президента і отримав 0,14% підтримки. На парламентських виборах політик також програв, висуваючись у 221 виборчому окрузі. Перед цим він залишив Аграрну партію, а його проект «Рух +380» не зрушив з місця.

У 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин оприлюдненого 13 серпня 2019 року указу Зеленського про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи.

До слова, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

Більше читайте: