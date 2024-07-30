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Переговори з РФ: Банкова відповіла на закиди Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Переговори з РФ: Банкова відповіла на закиди Кремля
Подоляк наголошує, що російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт «війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів»
фото: з відкритих джерел

Михайло Подоляк: «Україна готова до переговорів – це головний пункт»,

Україна готова до переговорів з російськими загарбниками щодо завершення війни. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю Radio NV.

«Україна не є країною агресором, Україна не починала цю війну. І, безумовно, для того, щоб правильно себе позицінувати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт «війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів». Ні, Україна готова до переговорів – це головний пункт», – сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента також наголосив на яких підставах  і за яких умов будуть йти переговори.

«І тут Україна чітко говорить: «Так, давайте ввести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію». І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави. І тоді третє: для того, щоб переговори були ефективними, не абстрактними, не такими, як хоче РФ – наприклад, «давайте заморозимо на певний час конфлікт, після цього ми перебудуємо свій ВПК і з новими силами підемо на наступний етап війни», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський заявив, що не відкидає можливості особистого спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним задля припинення війни. Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує. «Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує», – підкреслив Зеленський.

У Кремлі відповіли, чи розглядають ймовірність переговорів із Україною щодо припинення війни. Зокрема це питання прокоментував прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. «Питання не просте. З юридичної точки зору ця проблема стоїть на порядку денному, але з практичної точки зору ми відкриті до досягнення поставлених цілей шляхом переговорів, тому тут можливі різні варіанти», – прокоментував Пєсков.

До відома, генсек НАТО Столтенберг переконаний, що немає ознак того, що диктатор РФ Володимир Путін готовий вести переговори про мир.

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Теги: переговори Михайло Подоляк війна росія

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