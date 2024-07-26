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Леді Гага підірвала Париж: чому виступ на Олімпіаді обернувся скандалом?

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Леді Гага підірвала Париж: чому виступ на Олімпіаді обернувся скандалом?
Американська співачка виступила у Парижі
фото: скріншот

Леді Гага вже виступила з французькою піснею

Виступ Леді Гаги на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі став однією з найобговорюваніших подій цього літа. Хоча її феєричне шоу, в якому співачка поєднала елементи театру, музики та спорту, зачарувало багатьох глядачів, воно також спровокувало шквал критики. 

Основна причина скандалу полягає в тому, що організатори Олімпіади запросили для виконання головної пісні церемонії відкриття не французьку, а американську зірку. Багато французів вважають, що на такому важливому національному святі мала б виступати саме їхня співачка. Аргументи критиків різноманітні: від акценту Гаги під час виконання французької пісні до загального невдоволення тим, що іноземна зірка затьмарила місцевих талантів.

Соціальні мережі буквально вибухнули від коментарів, мемів і хештегів, присвячених цьому питанню. Багато користувачів висловили обурення тим, що їхню культуру нібито принижують, запрошуючи іноземну зірку. Інші ж, навпаки, захищали рішення організаторів, зазначаючи, що Гага – це світова зірка, яка може залучити додаткову увагу до Олімпіади.

Леді Гага підірвала Париж: чому виступ на Олімпіаді обернувся скандалом? фото 1
rbc.ua

«Хіба у Франції немає співаків? Чому Леді Гага - найкращий вибір для виконання пісні французькою мовою?», – цитує думку незадоволених глядачів видання LADbibl.

Леді Гага виступає на Олімпійських іграх
Леді Гага виступає на Олімпійських іграх
rbc.ua

Деякі аналітики вбачають у цьому скандалі не лише культурний, а й політичний підтекст. Вони вважають, що критика на адресу Гаги є відображенням більш глибоких суспільних проблем у Франції, пов’язаних з ідентичністю, націоналізмом та глобалізацією.

Виступ американської співачки
Виступ американської співачки
rbc.ua/

«Всупереч деяким повідомленням ЗМІ, музиканти, які виступатимуть на церемоніях Ігор у Парижі 2024 року, не отримають гонорар за свої послуги», – повідомили організатори.

Не можна не згадати й економічний аспект цього питання. Багато людей звернули увагу на те, що ні Гага, ні інші зірки, які виступали на церемонії відкриття, не отримали гонорару за свою участь. Це викликало додаткові питання щодо того, чому такі відомі артисти погодилися виступати безкоштовно. Деякі припускають, що це могло бути частиною маркетингової стратегії, спрямованої на підвищення популярності Олімпіади.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024: у Франції скасовано потяги з Нідерландів.

Читайте також: Сьогодні, 26 липня, у Франції пройде церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. «Главком» головні цікавинки цьогорічної церемонії. 

Теги: Леди Гага співачка послуги соціальні мережі Україна Париж Олімпіада

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