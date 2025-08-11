Головна Країна Суспільство
Священник освятив колишнє приміщення Вінницької МСЕК: українці відреагували жартами (відео)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Священник освятив колишнє приміщення Вінницької МСЕК: українці відреагували жартами (відео)
Приміщення колишньої Вінницької обласної МСЕК №1 освячено
фото: скріншот з відео

Священник ПЦУ освятив приміщення колишньої Вінницької обласної МСЕК

Керівник департаменту ветеранської політики Вінницької ОВА Андрій Грачов показав відео, на якому священник Православної церкви України освячує приміщення колишньої обласної МСЕК №1. Цю установу реорганізовано через те, що вона роками створювала систему кругової поруки, засновану на роздачі груп інвалідності посадовцям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у Facebook.

«Ми таки освятили приміщення колишнього МСЕК, де сидів шабаш зла разом зі своєю королевою Даніленко. Хочу вам, друзі, нагадати, що колишню очільніцю і все те барахло призначав очільник команди більшості у нашій обласній раді, при чому абсолютно незаконно. Справедливість таки перемогла», – написав він.

Грачов поінформував громадян, що Ветеранська приймальня поки що лишається за адресою Театральна, 15. Він пообіцяв, що подробиці переїзду будуть пізніше в групах у соцмережах.

На відео команда Грачова тримає свічки, поки священник ПЦУ ходить кімнатами та освячує приміщення. Керівник департаменту ОВА каже, що із сьогодні в цих кімнатах «чортів вже не буде».

Відео за 21 годину набрало понад 7,2 тис. переглядів та понад 250 вподобайок. «В добрий час», «Успіху в ваших добрих справах», «Тепер я за вас спокійний, духу бісенят не буде там», – написали користувачі.

Священник освятив колишнє приміщення Вінницької МСЕК: українці відреагували жартами (відео) фото 1
фото: скріншот
Священник освятив колишнє приміщення Вінницької МСЕК: українці відреагували жартами (відео) фото 2
фото: скріншот

Нагадаємо, раніше Андрій Грачов опублікував відео, на якому показав жахливий стан приміщення, де раніше працювала обласна МСЕК №1. Попередні «мешканці» забрали із собою майже усе: у кабінетах зняли ламінат, плінтуси, вентиляційні шафи та навіть замки з дверей.

Також нещодавно управління Служби безпеки у Вінницькій області отримало тимчасовий доступ до медичних справ низки осіб, яких підозрюють в одержанні фейкових груп інвалідності. Частина з них оформила документи під час воєнного стану, а деякі примудрилися отримати довічно групу інвалідності.

Як повідомляв «Главком», головний лікар Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи у 2014-2015 роках Валентин Фіщук говорив, що «групи інвалідності оформили працівники і керівництво Вінницької обласної ради і Вінницької облдержадміністрації, які працювали у різні часи».

Теги: Вінниця МСЕК православна церква

