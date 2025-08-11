Священник освятив колишнє приміщення Вінницької МСЕК: українці відреагували жартами (відео)

Священник ПЦУ освятив приміщення колишньої Вінницької обласної МСЕК

Керівник департаменту ветеранської політики Вінницької ОВА Андрій Грачов показав відео, на якому священник Православної церкви України освячує приміщення колишньої обласної МСЕК №1. Цю установу реорганізовано через те, що вона роками створювала систему кругової поруки, засновану на роздачі груп інвалідності посадовцям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у Facebook.

«Ми таки освятили приміщення колишнього МСЕК, де сидів шабаш зла разом зі своєю королевою Даніленко. Хочу вам, друзі, нагадати, що колишню очільніцю і все те барахло призначав очільник команди більшості у нашій обласній раді, при чому абсолютно незаконно. Справедливість таки перемогла», – написав він.

Грачов поінформував громадян, що Ветеранська приймальня поки що лишається за адресою Театральна, 15. Він пообіцяв, що подробиці переїзду будуть пізніше в групах у соцмережах.

На відео команда Грачова тримає свічки, поки священник ПЦУ ходить кімнатами та освячує приміщення. Керівник департаменту ОВА каже, що із сьогодні в цих кімнатах «чортів вже не буде».

Відео за 21 годину набрало понад 7,2 тис. переглядів та понад 250 вподобайок. «В добрий час», «Успіху в ваших добрих справах», «Тепер я за вас спокійний, духу бісенят не буде там», – написали користувачі.

фото: скріншот

фото: скріншот

Нагадаємо, раніше Андрій Грачов опублікував відео, на якому показав жахливий стан приміщення, де раніше працювала обласна МСЕК №1. Попередні «мешканці» забрали із собою майже усе: у кабінетах зняли ламінат, плінтуси, вентиляційні шафи та навіть замки з дверей.

Також нещодавно управління Служби безпеки у Вінницькій області отримало тимчасовий доступ до медичних справ низки осіб, яких підозрюють в одержанні фейкових груп інвалідності. Частина з них оформила документи під час воєнного стану, а деякі примудрилися отримати довічно групу інвалідності.

Як повідомляв «Главком», головний лікар Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи у 2014-2015 роках Валентин Фіщук говорив, що «групи інвалідності оформили працівники і керівництво Вінницької обласної ради і Вінницької облдержадміністрації, які працювали у різні часи».