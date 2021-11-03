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    BlaBlaCar в Україні стане платним: для пасажирів запровадять комісію

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    Платформа BlaBlaCar в Україні введе плату для користувачів - BlaBlaCar в Україні стане платним: для пасажирів запровадять комісію
    Платформа BlaBlaCar в Україні введе плату для користувачів
    фото з відкритих джерел

    Для водіїв сервіс залишиться безкоштовним

    Монетизація BlaBlaCar в Україні запланована на кінець 2021 – початок 2022 року. При цьому, сервіс стане платним не для всіх – нововведення торкнеться лише пасажирів. Про це розповів CEO та співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю РБК-Україна.

    Йдеться про пасажирів, які користуються сервісом для спільних поїздок. У випадку, якщо поїздка була скасована водієм або попутником, гроші буде повернено. Сама поїздка, як і раніше, оплачуватиметься водієві.

    «Стратегічне рішення про перехід карпулінгу BlaBlaCar в Україні на платну основу вже прийнято, залишилося визначитися з датою. У будь-якому випадку, це не за горами – серед варіантів ми розглядаємо грудень 2021 року або лютий-березень 2022-го», – зазначив Ніколя Брюссон.

    Автобусні перевізники, як відомо, вже зараз платять за підключення до платформи.

    Для водіїв сервіс залишиться безкоштовним.

    До слова, Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про вбивство львів’янина, водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Дмитра Голуба визнали винним у вбивстві львів’янина і засудили до довічного ув’язнення, а апеляційну скаргу залишили без задоволення.

    Теги: таксі гроші автомобіль фінанси
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    BlaBlaCar в Україні стане платним: для пасажирів запровадять комісію