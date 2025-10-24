Головна Країна Суспільство
«Мам» чи «мамо»? Мовознавиця закликала рятувати кличний відмінок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Васильєва: «Спрацьовує закон економії мовних зусиль, навіть якщо такі скорочення запозичено з російської, на жаль»

Мовознавиця Ольга Васильєва розповіла про використання скорочених форм звертання, як-от «мам», «тат» чи «ба», у розмовному стилі й кіноіндустрії та закликала до збереження кличного відмінка. Про це Ольга Васильєва розповіла в рубриці «Мовне питання» «Главкома».

Ольга Васильєва підтвердила, що такі скорочені форми, як «мам», «тат», «ба», а також «Юль», «Ань», «Коль», є характерними для розмовного стилю. Фактично, це є варіант кличного відмінка, який у розмовному мовленні загалом занепадає.

«Треба розуміти просту річ: у розмовному стилі можна майже все, і якщо людині зручно коротко до когось звернутися, то буде і «мам», і «Петь», і «Коль», а не «мамо», «Петрику», «Миколко», – пояснила мовознавиця.

За її словами, тут спрацьовує «закон економії мовних зусиль». Водночас Ольга Васильєва визнала, що такі скорочення, на жаль, запозичено з російської мови. Вона зауважила, що сьогодні мало хто звертається до матері «мамо», а не «мам» чи «ма».

Таким чином, хоча у розмовному стилі допускається майже все, мовознавиця опосередковано закликала до свідомого використання питомих українських форм, зокрема кличного відмінка.

Нагадаємо, у ювілейному, 30-му, випуску «Мовного питання» «Главком» розбирав мовностилістичний міф про те, що «не можна бути правим чи неправим, можна тільки мати рацію або слушність».

Основне, на що має спиратися розсудливий мовець у слововжитку, – це словники і твори класиків (якщо не йдеться про розмовний стиль, у якому можна все).

Антикорупційний суд конфіскував майно міністра часів Януковича Захарченка
Антикорупційний суд конфіскував майно міністра часів Януковича Захарченка
Під час обстрілу Херсона загинула начальниця одного з відділень «Укрпошти» Каріна Дементій
Під час обстрілу Херсона загинула начальниця одного з відділень «Укрпошти» Каріна Дементій
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Миколу Тарасюка
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Миколу Тарасюка
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

