«Мам» чи «мамо»? Мовознавиця закликала рятувати кличний відмінок

Васильєва: «Спрацьовує закон економії мовних зусиль, навіть якщо такі скорочення запозичено з російської, на жаль»

Мовознавиця Ольга Васильєва розповіла про використання скорочених форм звертання, як-от «мам», «тат» чи «ба», у розмовному стилі й кіноіндустрії та закликала до збереження кличного відмінка. Про це Ольга Васильєва розповіла в рубриці «Мовне питання» «Главкома».

Ольга Васильєва підтвердила, що такі скорочені форми, як «мам», «тат», «ба», а також «Юль», «Ань», «Коль», є характерними для розмовного стилю. Фактично, це є варіант кличного відмінка, який у розмовному мовленні загалом занепадає.

«Треба розуміти просту річ: у розмовному стилі можна майже все, і якщо людині зручно коротко до когось звернутися, то буде і «мам», і «Петь», і «Коль», а не «мамо», «Петрику», «Миколко», – пояснила мовознавиця.

За її словами, тут спрацьовує «закон економії мовних зусиль». Водночас Ольга Васильєва визнала, що такі скорочення, на жаль, запозичено з російської мови. Вона зауважила, що сьогодні мало хто звертається до матері «мамо», а не «мам» чи «ма».

Таким чином, хоча у розмовному стилі допускається майже все, мовознавиця опосередковано закликала до свідомого використання питомих українських форм, зокрема кличного відмінка.

Основне, на що має спиратися розсудливий мовець у слововжитку, – це словники і твори класиків (якщо не йдеться про розмовний стиль, у якому можна все).