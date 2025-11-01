Головна Країна Події в Україні
Мадяр анонсував блекаут у Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Мадяр анонсував блекаут у Росії
Мадяр запевнив росіян, що блекаут – це не страшно
У ніч проти 1 листопада в п'яти містах РФ закривали аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників

Командир Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що Сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту. Як інформує «Главком», про це Мадяр написав у Facebook

«Блекаут – це не страшно. Це трохи якихось незручностей... Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся», – звернувся Бровді до росіян.

Командир СБС додав, що невпинно російський бензин стає дефіцитною рідиною, а газ та нафта – швидкозгорілими.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада в п'яти містах РФ закривали аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників. Міноборони РФ відзвітувало про збиття 98 БпЛА.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про чергову успішну спеціальну операцію на території держави-агресора, внаслідок якої було виведено з ладу критичний військовий об'єкт у Московській області.

Крім того, у Жуковському у Московській області зафіксовано перебої з електро- та теплопостачанням. Як повідомляють місцеві пабліки, спрацьовувала система протиповітряної оборони, ймовірно під час атаки українських дронів

