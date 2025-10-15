Головна Країна Політика
Мовна омбудсменка закликала парламентарів позбавити російської особливого захисту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Омбудсменка наголошує, що український закон треба узгодити з офіційним перекладом Європейської хартії мов
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Олена Івановська закликає забрати російську з переліку мов, що потребують державної підтримки й захисту

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася із закликом до Верховної Ради ухвалити урядовий законопроєкт щодо Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Він передбачає виключення російської з переліку мов, що потребують підтримки та особливого захисту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мовної омбудсменки.

Йдеться про законопроєкт №14120, якими уряд пропонує узгодити назву та положення закону про ратифікацію хартії, який розробило у 2024 році Міністерство закордонних справ. Документом пропонується оновити перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

Івановська додала, що некоректний офіційний переклад хартії призвів до підміни об'єкта і цілі хартії як міжнародного договору, спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

«Конституційний суд України ще у 2021 році зобов’язав органи влади виправити цю помилку. Час діяти – задля справедливості, задля поваги до тих мов національних спільнот і корінних народів, які справді потребують підтримки. Це питання не лише правове, а й безпекове», – написала вона.

Нагадаємо, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що її офіс працює над тим, аби міжнародні стрімінгові платформи, такі як YouTube і Spotify, не нав'язували російський контент українським користувачам. Вона підкреслила, що це питання інформаційної безпеки, а не заборон.

До слова, за три квартали 2025 року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 звернення громадян про порушення мовного законодавства. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

