«Томагавк». Мовознавиця пояснила, як правильно вимовляти назву американської ракети українською

Ольга Васильєва про Tomahawk українською: «Не треба гавкати»

Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно українською вимовляти назву американської крилатої ракети Tomahawk, наголосивши на відмінності між транслітерацією та транскрипцією. Про це Ольга Васильєва розповіла в рубриці «Мовне питання» «Главкома».

Багато українських медіа і соцмереж використовують назву ракети «Томагавк», проте, за словами мовознавців, правильніше було б передавати її транскрипцією з англійської мови.

Вона пояснила, що склад у словах Tomahawk і Hawking вимовляється однаково: «Цей склад у словах Tomahawk і Hawking вимовляється однаково, не треба гавкати. Але як уже повелося: «Томагавк» – не транскрипція, а транслітерація (передавання буква в букву). Узагалі ж це слово англійці теж запозичили – у алгонкінських індіанців було «tamahak». Але вже назва ракети прийшла до нас з англійської мови, тому вживаємо транслітерацію з англійської, хоча правильніше було б транскрибувати».

Мовознавиця наголосила, що сучасна українська мова найчастіше використовує транслітерацію буква в букву, а не точну фонетичну передачу слова, тому «Томагавк» прижилося, але з лінгвістичної точки зору правильніше було б транскрибувати: «Томагок».

Нагадаємо, що мовознавиця Ольга Васильєва розповіла про використання скорочених форм звертання, як-от «мам», «тат» чи «ба», у розмовному стилі й кіноіндустрії та закликала до збереження кличного відмінка. Такі скорочені форми, як «мам», «тат», «ба», а також «Юль», «Ань», «Коль», є характерними для розмовного стилю. Фактично, це є варіант кличного відмінка, який у розмовному мовленні загалом занепадає.

Філологиня пояснила, що поширене уявлення про неправильність слова «вибачаюся» є стилістичним міфом.