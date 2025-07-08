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Освітня омбудсменка пояснила, як повернути українську молодь з-за кордону

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Освітня омбудсменка пояснила, як повернути українську молодь з-за кордону
Також Лещик додає, що одним з основних факторів повернення молоді в Україну, є надання медичних послуг
фото: РБК-Україна

«Дуже важливо показати, що ми чекаємо цю молодь назад»

В Україні має бути вироблена державна політика щодо повернення з-за кордону українців, зокрема, молоді. Для того, щоб українська молодь хотіла повертатись додому, необхідно створити певні умови, які спонукали б громадян до повернення. Про це для «Укрінформу» розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик, передає «Главком».

Першим пунктом Лещик виокремила відчуття безпеки, через що здебільшого українці й виїжджають за кордон. Також, за її словами, молодь має знати куди вона повертатиметься, де житиме, та де працюватиме.

«Перше – це наявність житла, у батьків. Ми говоримо про всіх громадян, які перебувають за кордоном. По-друге, робота. По-третє, наявність родичів: якщо рідні залишилися в Україні, це змушує повертатися назад. І доволі великий відсоток батьків розглядають можливості для дитини в освітній сфері. Тому дуже важливо показати, що ми чекаємо цю молодь назад», – зазначила вона.

Також Лещик додає, що одним з основних факторів повернення молоді в Україну, є надання медичних послуг, оскільки українці досить часто стикаються з такою проблемою за кордоном.

«Адже не секрет, що частина їде назад, щоб отримати стоматологічні, медичні послуги, бо за кордоном з цим складно. Але це один із таких великих аспектів системної проблеми, і тут має бути вироблена державна політика щодо повернення українців з-за кордону, зокрема, молоді», – підсумувала Лещик.

Серед іншого освітня омбудсменка додала, що статистики про виїзд за кордон підлітків немає, і наразі немає точної цифри, скільки ж молоді виїхало. Але вона запевнила, що виїжджають як хлопці, так і дівчата.

Нагадаємо, докторка економічних наук, професорка, академік Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій.

За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав. 

До слова, після перемоги Україна може зустрітися ще з одним великими викликом – можуть створитися маргіналізовані групи, які погано вчилися під час війни.

Зауважимо, що українські підлітки 15–17 років, які вже адаптувалися до життя за кордоном можуть вже ніколи не повернутися на Батьківщину. 

Експерт закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати.

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Теги: мігранти українці молодь

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