Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону

У діях жінки вбачаються ознаки злочину за ст. 332 Кримінального кодексу України – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники зупинили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

«На виїзд з України прибуло подружжя: 51-річний чоловік і його 50-річна дружина, яка має інвалідність. Та під час перевірки бази даних з’ясувалося: ця жінка вже виїжджала за кордон у супроводі 25-річного сина, який і досі перебуває за межами країни. Тепер же, використовуючи той самий привід, вона вирішила допомогти виїхати ще й чоловікові», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники відмовили у пропуску та передали подружжя поліції. У діях жінки вбачаються ознаки злочину за ст. 332 Кримінального кодексу України – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Як повідомлялося, українські прикордонники, які працюють на кордоні з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, зазначають, що саме ця ділянка приваблює організаторів незаконного виїзду. «Організатори, які пропонують свої послуги чоловікам, використовують саме цю ділянку для протиправної діяльності. Вартість таких поїздок варіювалася від $5 тис., $20 тис. і навіть були більші цифри», – розповіла пресофіцерка 2-го прикордонного загону Держприкордонслужби Юлія Галицька.

Основні організатори нелегальних виїздів переховуються за кордоном, а на території так званої ПМР ділки мають залучених водіїв, які переправляють втікачів від кордону з України до Молдови.