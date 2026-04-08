Буковель засипало снігом у квітні (фото, відео)

glavcom.ua
Синоптики прогнозують до кінця тижня в Україні дощ, сніг та нічні заморозки
фото з соцмереж

В Івано-Франківській області несподівано посеред весни почався снігопад

Івано-Франківщину почало засипати снігом. Величезний шар снігу вкрив Надвірну, Микуличин, Яремче, Верховину та навіть Буковель. Відео оприлюднили місцеві мешканці у соцмережах, повідомляє «Главком».

Справжній погодний сюрприз чекав жителів Івано-Франківської області зранку. Замість очікуваного весняного тепла та цвітіння дерев, у розпал квітня вулиці міст вкрилися білою ковдрою.

фото з соцмереж
Нагадаємо, у середу, 8 квітня, в Україні очікується вітряна погода, місцями дощитиме. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0-3° морозу.

Раніше повідомлялося, що увечері, 7 квітня, снігом засипало Львівську область. Відео «весняного снігу» поширили у соцмережах жителі різних сіл області.

Як відомо, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками.

Погодні умови перед святом будуть нестійкими та змінними. У центральних та південних областях у нічні та ранкові години очікуються тумани через високу вологість і слабкий вітер. Пік вихолоджування припаде на 10–11 квітня, коли скандинавський антициклон принесе нічні заморозки у повітрі до -5°C. Це створює серйозну загрозу для ранніх сортів абрикос, що вже почали цвісти.

Теги: Буковель снігопад Івано-Франківщина

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

