Буковель засипало снігом у квітні (фото, відео)

Синоптики прогнозують до кінця тижня в Україні дощ, сніг та нічні заморозки

В Івано-Франківській області несподівано посеред весни почався снігопад

Івано-Франківщину почало засипати снігом. Величезний шар снігу вкрив Надвірну, Микуличин, Яремче, Верховину та навіть Буковель. Відео оприлюднили місцеві мешканці у соцмережах, повідомляє «Главком».

Справжній погодний сюрприз чекав жителів Івано-Франківської області зранку. Замість очікуваного весняного тепла та цвітіння дерев, у розпал квітня вулиці міст вкрилися білою ковдрою.

фото з соцмереж

Нагадаємо, у середу, 8 квітня, в Україні очікується вітряна погода, місцями дощитиме. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0-3° морозу.

Раніше повідомлялося, що увечері, 7 квітня, снігом засипало Львівську область. Відео «весняного снігу» поширили у соцмережах жителі різних сіл області.

Як відомо, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками.

Погодні умови перед святом будуть нестійкими та змінними. У центральних та південних областях у нічні та ранкові години очікуються тумани через високу вологість і слабкий вітер. Пік вихолоджування припаде на 10–11 квітня, коли скандинавський антициклон принесе нічні заморозки у повітрі до -5°C. Це створює серйозну загрозу для ранніх сортів абрикос, що вже почали цвісти.