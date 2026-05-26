Скільки іноземців навчається в Україні під час війни і звідки вони. Названо ТОП-10 країн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кількість іноземних студентів в Україні – менш ніж 10 % від показників довоєнного періоду
Наталя Науменко: «На сьогодні в Україні навчається близько 7 тис. іноземців»

Найчастіше іноземці приїжджають для навчання в Україну з Індії, Туркменістану, Китаю, Марокко, Туреччини, Азербайджану, Нігерії, Ірану, Ізраїлю та Узбекистану. Наша країна зацікавлена у тому, аби іноземці, які завершують своє навчання в Україні, тут і працевлаштовувалися. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Водночас Наталія Науменко зазначила, що іноземні студенти все менше почали цікавитись навчанням в Україні. Це пов'язано ще з часами пандемії Сovid-19 та початком повномасштабної війни.

«На сьогодні, за нашими даними, в Україні навчається близько 7 тис. іноземців, що складає менш ніж 10 % від показників довоєнного періоду», – сказала Науменко.

«Майбутні студенти приїжджають до України також за візами типу D, тільки вона передбачає не роботу, а освіту. На сьогодні ми зацікавлені, щоб іноземці, які завершують своє навчання в Україні, тут і працевлаштовувалися. Тому політика держави спрямована на те, щоб дати їм час і можливості після отримання диплому знайти себе на українському ринку праці. Ці студенти п'ять років тут навчалися, знають особливості середовища, в якому перебувають, та є конкурентними на нашому ринку праці», – розповіла посадовиця.

До слова, в Україні не вщухає антимігрантська паніка. Соцмережі та телеграм-канали вивалюють на українців страшилки щодо нібито масового завезення іноземців, якими начебто планують замістити корінне українське населення.

Наталія Науменко вважає нинішній антимігрантський хайп цілеспрямованою російською кампанією. В інтерв’ю «Главкому» Науменко пояснила, чому всі острахи перед напливом мігрантів в Україну сильно перебільшені.

