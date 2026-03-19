Зима не відступає. Буковель засипало снігом (відео)

У Буковелі наразі температура сягає +2°С, йде сніг

Сьогодні, 19 березня, популярний гірськолижний курорт Буковель у Карпатах засипало снігом. Відповідні відео ширяться мережею, передає «Главком».

За даними Укргідрометцентру, в Буковелі наразі температура сягає +2°С, йде сніг. Через це схили гір знову вкрилися білим покривом, а краєвиди набули по-справжньому зимового вигляду.

Нагадаємо, 19 березня на горі Піп Іван – справжня зимова казка: хмарно, сніг засипав схили. За даними рятувальників, південно-східний вітер розганяється до 12 м/с. Температура тримається на рівні -8°C.

До слова, 19 березня в Україні хмарно, місцями дощитиме. В Україні, крім півдня та крайнього заходу, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці на північному сході країни та в більшості центральних областей подекуди туман.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від ранньої до стійкої весни. Очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів, проте початок тижня ще нагадуватиме про зимову прохолоду через нічні заморозки. У середині тижня можливі невеликі опади, проте вихідні обіцяють бути сонячними.

