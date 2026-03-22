Крижана пастка в Альпах: лавина накрила десятки лижників, є загиблі

Унаслідок сходження снігу загинули двоє лижників

У горах Південного Тіролю в Італії сталася смертельна лавина, яка накрила групу лижників поблизу кордону з Австрією. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

Інцидент стався 21 березня на висоті близько 2374 метрів у районі Ратчінгса. Під лавиною опинилися 25 людей. Унаслідок сходження снігу загинули двоє лижників. Ще троє отримали важкі травми, двоє – легкі.

До масштабної рятувальної операції залучили близько 80 рятувальників і шість гелікоптерів. До пошуків долучилися представники альпійських служб, поліції та пожежники.

Це вже не перший подібний випадок цього сезону. За даними Європейської служби попередження лавин, із жовтня в Італії, Франції та Австрії загинули щонайменше 127 людей. Це перевищує середні показники, які зазвичай становлять близько 100 смертей за сезон.

Фахівці пояснюють таку кількість трагедій нестабільним сніговим покривом і зростанням популярності позатрасового катання після сильних снігопадів. Також кліматологи пов’язують підвищену небезпеку з потеплінням і сильнішими вітрами, які впливають на структуру снігу.

Нагадаємо, в горах північної Каліфорнії рятувальники підтвердили загибель восьми лижників. Ще одну людину досі вважають зниклою безвісти. Лавина у районі Касл-Пік поблизу міста Тракі, приблизно за 16 кілометрів на північ від озера Тахо. Під снігову масу потрапила група з 15 лижників, які перебували поза межами гірськолижного курорту та поверталися з триденного туру.