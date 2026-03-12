Головна Світ Соціум
Усьоме за 40 років: у пустелі Сахара випав сніг (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Усьоме за 40 років: у пустелі Сахара випав сніг (фото)
Сніг випав у пустелі Сахара в алжирському місті Айн-Сефра
фото: Bav Media

Температура у пустелі опустилася нижче нуля

У пустелі Сахара випав сніг через різке зниження температури. Піщані дюни вкрилися білим шаром після того, як у Алжирі температура опустилася нижче нуля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Хоча в пустелі температура може сягати +50 °C, у березні вона раптово опустилася нижче нуля.

Несподівана погода порадувала як місцевих жителів, так і туристів
фото: Bav Media

Повідомляється, що такі погодні умови створили сприятливу ситуацію для снігопаду, який здивував як туристів, так і місцевих жителів.

Сніг швидко розтанув після того, як випав
фото: Bav Media

За даними видання, це приблизно сьомий випадок за останні чотири десятиліття, коли в цій частині Сахари фіксували сніг.

Регіон Айн-Сефра відомий як «Ворота в пустелі»
фото: Bav Media

Нагадаємо, у 2024 році уперше за десятиліття зливи затопили одне з найбільш посушливих місць у світі – пустелю Сахару. Уряд Марокко повідомив, що за два дні дощі перевищили річні середньорічні показники в кількох районах, де випадає менш як 250 міліметрів (10 дюймів) на рік опадів на рік.

