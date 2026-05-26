Сильний вітер накриє Україну 26 травня: де оголошено небезпеку

Наталія Порощук
У низці областей оголошено I рівень небезпечності

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 26 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Удень 26 травня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – підкреслюють синоптики.

Нагадаємо, 26 травня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів переважно не очікується, лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. 

Як повідомлялося, цього тижня в Україні очікується мінлива погода. У середу та четвер місцями пройдуть короткочасні дощі, 27 травня – з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура 26-27 травня вночі 9-16°C, вдень 18-26°C, на Закарпатті та півдні до 29°C. З 28 травня очікується зниження температури на три-п'ять градусів.

