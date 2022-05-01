Церковний календар на травень 2022

Які свята відзначають цього місяця і коли постяться

У травні 2022 року православні українці відзначатимуть День поминання покійних воїнів

Перелік головних православних свят у травні та нагадування, коли слід постити.

1 травня – день пам'яті Преподобного Іоанна, мучеників Віктора Зотика, Зінона, Акіндіна та Северіана, Святого Косми, мученика Іоанна Нового, Максимівської ікони Божої Матері.

2 травня – день пам'яті Преподобного Іоанна Ветхопечерника, Святого Георгія, Святого Трифона, патріарха Константинопольського, Преподобного Никифора, ігумена, Іверської та Шуйської ікон Божої Матері.

3 травня – Радониця, день пам'яті Преподобного Феодора Трихіни, Преподобного Олександра Ошевенського, мученика немовляти Гавриїла Білостокського, Святого Анастасія Сінаїта, Володимирської ікони Божої Матері, Кіпрської ікони Божої Матері.

4 травня – день пам'яті мучеників Ісаакія, Аполлоса та Кодрата, Священномученика Іаннуарія та інших, мученика Феодора з Пергії, Святого Максиміана Константинопольського, пісний день.

5 травня – день пам'яті Преподобного Феодора Сікеота, Апостолів Нафанаїла, Луки, Климента, Благовірного князя Всеволода, хрещеного ім'ям Гавриїл, Преподобного Віталія, ченця.

6 травня – день пам'яті Священномученика Георгія Побідоносця, мучениці цариці Олександри, мучеників Анатолія та Протолеона, пісний день.

7 травня – день пам'яті мученика Сави Стратилата, мучеників Пасикрата та Валентина, Преподобного Олексія Печерського, Преподобної Єлисавети, Молченської ікони Божої Матері.

8 травня – день пам'яті Апостола та євангеліста Марка, Преподобного Сильвестра Обнорського, Царгородської ікони Божої Матері.

9 травня – день поминання померлих воїнів, день пам'яті Священномученика Василя, єпископа Амасійського, Святого Стефана, єпископа Великопермського, Праведної Глафіри, Преподобного Іоаннія Девиченського.

10 травня – день пам'яті Апостола та священномученика Симеона, Преподобного Стефана, єпископа Володимиро-Волинського, Праведного Євлогія, странноприїмця, Ікони Божої Матері «Живоносне джерело».

11 травня – день пам'яті Апостола від 70-ти Іасона та інших, мучеників Дади, Максима та Квінтіліана, Святого Кирила, єпископа Туровського, Преподобного Кіріака Каргопольського, пісний день.

12 травня – день пам'яті 9 мучеників Кизичеських, Преподобного Мемнона, чудотворця Святого Василя, єпископа Захолмського, мученика Іоанна Валаха, Преподобного Нектарія Оптинського.

13 травня – день пам'яті Апостола Якова Зеведеєва, Святого Ігнатія Брянчанінова, єпископа Казанського, Набуття мощей святого Микити, єпископа Новгородського, Святого Доната, єпископа Єврії, пісний день.

14 травня – день пам'яті Пророка Єремії, Преподобного Пафнутия Боровського, Преподобномучеників Афонських Євфимія, Ігнатія та Акакія, Священномученика Макарія, митрополита Київського, Благовірної Тамари, цариці Грузинської, Ікони Божої Матері.

15 травня – день пам'яті Перенесення мощів благовірних князів Бориса та Гліба, Святого Афанасія Великого, Путивльської ікони Божої Матері.

16 травня – день пам'яті мучеників Тимофія та Маври, Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського, Преподобного Петра, чудотворця, єпископа Аргоського, Печерської (Свенської) ікони Божої Матері.

17 травня – мучениці Пелагії, Священномученика Еразма, єпископа Формійського, Преподобного Никифора, Давньоруської ікони Божої Матері.

18 травня – день пам'яті набуття мощей преподобного Якова Залізноборовського, Великомучениці Ірини, Ікони Божої Матері «Невипивана Чаша», пісний день.

19 травня – день пам'яті Праведного Іова Багатостраждального, Преподобного Міхея Радонезького, мученика Варвара, колишнього розбійника.

20 травня – згадування явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі (351 року), день пам'яті Мученика Акакія, сотника, Преподобного Ніла Сорського, Преподобних Іоанна Зедазнійського та учнів його, Любецької та Жировицької ікон Божої Матері, пісний день.

26 травня – день пам'яті мучениці Глікерії, діви, і з нею мученика Лаокідія, стража Темничного, Преподобномученика Макарія, мученика Олександра Римського, Святих Георгія, сповідника, Ірини та їхніх чад.

27 травня – день пам'яті мученика Ісідора, Блаженного Ісидора Ростовського, Святого Микити, єпископа Новгородського, Святого Леонтія, патріарха Єрусалимського, Ярославської (Печерської) ікони Божої Матері, пісний день.

28 травня – день пам'яті Преподобного Пахомія Великого, Святого Ісаї, єпископа Ростовського, Благовірного царевича Димитрія, Угличського та Московського, Преподобного Ісаї Печерського, Преподобного Пахомія Нерехтського, Преподобних Єфросіїв.

29 травня – день пам'яті Преподобного Феодора Освяченого, Преподобного Єфрема Перекомського, Блаженнішої отроковиці Музи, Преподобних Кассіана та Лаврентія Комельських, Святого Олександра, єпископа Єрусалимського, мучеників Віта, Модеста та Кріскентія.

30 травня – день пам'яті Апостола від 70 Андроніка та святої Іунії, Благовірної княгині Євфросинії (Євдокії) Московської, Мучеників Солохона, Памфаміра та Памфалона, Святого Стефана, патріарха Константинопольського.

31 травня – день пам'яті мученика Феодота Анкірського, мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла та Христини, мучениць семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Єврасії, Матрони та Іулії, пам'яті святих отців семи Вселенських соборів, Ікон Божої Матері Кіпрської, Піменівської.