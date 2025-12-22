Прикордонники зафіксували на Львівщині рекордний пасажиропотік за добу

Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині»

У пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів

У період різдвяно-новорічних свят у пунктах пропуску Львівської області традиційно фіксується суттєве зростання пасажиропотоку. Наразі всі пункти пропуску регіону працюють в умовах підвищеного навантаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині». За минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули понад 75 тис. осіб. Водночас наразі переважає в’їзд в Україну – різниця між кількістю громадян, які в’їхали та виїхали, становить понад 14 тис. осіб.

«Для автобусних перевезень функціонує електронна система «єЧерга», у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону. Водночас у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» система слотування наразі не запроваджена, що створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення. Рекомендуємо завчасно уточнювати маршрут у перевізника та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки», – наголошують прикордонники.

З метою пришвидшення пропускних процедур у пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюється постійна координація з польською стороною.

Раніше «Главком» розповідав, скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею. Адже потрібно мати не лише необхідні документи, але й точно визначену суму грошей. Це залежить від цілі вашого візиту до країни.