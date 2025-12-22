Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники зафіксували на Львівщині рекордний пасажиропотік за добу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Прикордонники зафіксували на Львівщині рекордний пасажиропотік за добу
Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині»
фото: dpsu.gov.ua

У пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів

У період різдвяно-новорічних свят у пунктах пропуску Львівської області традиційно фіксується суттєве зростання пасажиропотоку. Наразі всі пункти пропуску регіону працюють в умовах підвищеного навантаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині». За минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули понад 75 тис. осіб. Водночас наразі переважає в’їзд в Україну – різниця між кількістю громадян, які в’їхали та виїхали, становить понад 14 тис. осіб.

«Для автобусних перевезень функціонує електронна система «єЧерга», у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону. Водночас у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» система слотування наразі не запроваджена, що створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення. Рекомендуємо завчасно уточнювати маршрут у перевізника та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки», – наголошують прикордонники.

З метою пришвидшення пропускних процедур у пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюється постійна координація з польською стороною.

Раніше «Главком» розповідав, скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею. Адже потрібно мати не лише необхідні документи, але й точно визначену суму грошей. Це залежить від цілі вашого візиту до країни.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба Львівщина кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість «послуги» коштувала $16,5 тис.
На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
25 листопада, 19:21
Через заметіль видимість на горі значно знизилася
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)
29 листопада, 14:53
Кордон намагався перетнути житель Львівської області 1992 року народження
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
15 грудня, 11:52
Нападник продовжував наносити удари кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі
На Львівщині молодик побив військового через зауваження
16 грудня, 04:58
Повітряна куля з контрабандними цигарками виявлена на Волині
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками
16 грудня, 16:07
Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році
Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році
17 грудня, 06:09
Завершення технічних робіт відбудеться після обіду 18 грудня
Прикордонники попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею: причина
18 грудня, 12:10
Кулеба запевнив, що не тікатиме від повістки
Ексміністр пояснив, чому він досі не на фронті
7 грудня, 18:50
Суд визнав документи щодо залучення свідка до конфіденційного співробітництва недопустимими доказами
На Закарпатті суд виправдав чоловіка, який намагався переправити ухилянта за кордон
14 грудня, 17:15

Події в Україні

Прикордонники зафіксували на Львівщині рекордний пасажиропотік за добу
Прикордонники зафіксували на Львівщині рекордний пасажиропотік за добу
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах
На Львівщині в ресторані вибухнула граната: постраждав чоловік
На Львівщині в ресторані вибухнула граната: постраждав чоловік
РФ зруйнувала центри надання адміністративних послуг у Кривому Розі (фото)
РФ зруйнувала центри надання адміністративних послуг у Кривому Розі (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2025 року
Сходження потягу з рейок поблизу Коростеня: розпочато відновлювальні роботи
Сходження потягу з рейок поблизу Коростеня: розпочато відновлювальні роботи

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua