На Закарпатті обмежено рух транспорту через один з головних пунктів пропуску. У чому причина

Для пішоходів перетин українсько-румунського кордону не обмежений

У пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй», що на Закарпатті тимчасово обмежили рух з 2 грудня 2025 року. Прикордонники звернулися до людей, які планували їхати цим маршрутом та порадили їм обрати інші пункти пропуску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Держприкордонслужби.

Відомо, що обмеження руху через українсько-румунський пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» пов’язане з оновленням графіку його роботи. Тепер пропуск буде працювати із 9:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю. Ці обмеження стосуються саме автомобільного руху, для пішоходів пропуск буде відкритий без обмежень.

З чим повʼязані обмеження пропуску на пункті «Солотвино – Сігету-Мармацієй»

На Закарпатті тимчасово обмежили рух з 2 грудня 2025 року в одному з пунктів пропуску фото з відкритих джерел

Повідомляється, що тимчасові обмеження повʼязані ремонтними роботами на мосту, через що необхідне перекриття дороги. Попередньо очікується, що перекриття автомобільного руку через цей пункт пропуску триватиме до 22 діб. Однак це може змінюватися з залежності від того, як відбуватиметься реконструкція.

У Держприкордонслужбі закликали водіїв враховувати нові зміни та планувати свої поїздки заздалегідь, щоб встигнути, адже можливі затримки руху. Однак, ті кому треба термінового перетнути кордон через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй», варто розглянути інші варіанти перетину кордону.

Де ще можна перетнути кордон України з Румунією

Є інші пункти пропуску, через які можна перетнути українсько-румунський кордон фото з відкритих джерел

«Порубне – Сірет» – автомобільний пункт пропуску.

«Дякове – Халмеу» – ще один автомобільний пункт.

«Дяківці – Раковець» – новіший автомобільний пункт, який теж діє на кордоні з Румунією.

«Красноїльськ – Вікову де Сус» – ще один автомобільний пункт.

Через ці пункти пропуску теж можна перетнути українсько-румунський кордон.

