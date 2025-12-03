Головна Країна Події в Україні
На Закарпатті обмежено рух транспорту через один з головних пунктів пропуску. У чому причина

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Закарпатті обмежено рух транспорту через один з головних пунктів пропуску. У чому причина
Тимчасові обмеження на пункті «Солотвино – Сігету-Мармацієй» повʼязані ремонтними роботами
Для пішоходів перетин українсько-румунського кордону не обмежений

У пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй», що на Закарпатті тимчасово обмежили рух з 2 грудня 2025 року. Прикордонники звернулися до людей, які планували їхати цим маршрутом та порадили їм обрати інші пункти пропуску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Держприкордонслужби.

Відомо, що обмеження руху через українсько-румунський пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» пов’язане з оновленням графіку його роботи. Тепер пропуск буде працювати із 9:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю. Ці обмеження стосуються саме автомобільного руху, для пішоходів пропуск буде відкритий без обмежень.

З чим повʼязані обмеження пропуску на пункті «Солотвино – Сігету-Мармацієй»

Повідомляється, що тимчасові обмеження повʼязані ремонтними роботами на мосту, через що необхідне перекриття дороги. Попередньо очікується, що перекриття автомобільного руку через цей пункт пропуску триватиме до 22 діб. Однак це може змінюватися з залежності від того, як відбуватиметься реконструкція.

У Держприкордонслужбі закликали водіїв враховувати нові зміни та планувати свої поїздки заздалегідь, щоб встигнути, адже можливі затримки руху. Однак, ті кому треба термінового перетнути кордон через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй», варто розглянути інші варіанти перетину кордону.

Де ще можна перетнути кордон України з Румунією

  • «Порубне – Сірет» – автомобільний пункт пропуску.
  • «Дякове – Халмеу» – ще один автомобільний пункт.
  • «Дяківці – Раковець» – новіший автомобільний пункт, який теж діє на кордоні з Румунією.
  • «Красноїльськ – Вікову де Сус» – ще один автомобільний пункт.

Через ці пункти пропуску теж можна перетнути українсько-румунський кордон.

Раніше «Главком» розповідав прот те, як Румунія евакуювала ціле село через удар російського дрона по кораблю на Одещині. У Румунії місцева влада евакуювала село Плаур у Тульчі, що біля кордону з Україною, після російського удару по судну зі скрапленим газом. Російський дрон влучив у корабель біля українського порту Ізмаїл. Це підтвердив голова повіту Тулча Хорія Тодореску, до якого належить село, звідки евакуювали місцевих мешканців.

Нагадаємо, як президент Румунії Нікушор Дан назвав «випадковістю» проліт дрона в румунському повітряному просторі.  На запитання про те, чи турбує керівництво країни той факт, що дрон три години кружляв у небі Румунії і його не могли збити, Дан відповів, що подібні «випадкові» інциденти останнім часом відбуваються в різних країнах Європи.

