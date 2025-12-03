Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку за кордон під час розслідування корупції

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку за кордон під час розслідування корупції
Лабазюк отримав дозвіл ВАКС на виїзд до Молдови для переговорів
фото з відкритих джерел

Суд дозволив Сергію Лабазюку тимчасовий виїзд до Молдови для участі в переговорах щодо розвитку тваринництва та бджільництва

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання народного депутата Сергія Лабазюка про тимчасовий виїзд до Молдови для участі в перемовинах щодо розвитку тваринництва та бджільництва. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії корупції. 

Депутат є членом комітету з питань аграрної політики й входить до складу делегації з п’яти нардепів. Лабазюк заявив, що він єдиний у делегації має практичний досвід переговорів, тому просив суд надати дозвіл на виїзд.

Поїздка триватиме з 5 по 11 грудня. Раніше захист Лабазюка подавав кілька клопотань про виїзд за кордон, але лише зараз суд їх задовольнив. У разі неповернення у визначений строк із нього стягнуть 40 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, Лабазюк та його спільник нібито пропонували керівництву Мінінфраструктури та Держагентства відновлення «відкат» 3–5% від підрядів на суму близько 1 млрд грн.

Після отримання 50 млн грн за підряд на відновлення мосту депутат, як стверджує слідство, передав 150 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що кримінальне провадження, в якому підозру за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу («Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище») отримав народний депутат від групи «За Майбутнє» Сергій Лабазюк, засекречено. 

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2023 року антикорупційний суд на два місяці арештував підозрюваного нардепа Сергія Лабазюка. При цьому Феміда визначила можливість для внесення застави у розмірі 40,2 млн грн. Того ж дня всю заставу було внесено на спецрахунок суд і обранець вийшов на волю

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря. За відомостями слідства, у серпні 2023 року парламентар звернувся до віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова з проханням надати його компанії АТ «Ю Ар Ді» підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн.

 

Читайте також:

Теги: депутат слідство розслідування Сергій Лабазюк Антикорупційний суд кордон За майбутнє

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідство ведуть депутати. Як нардепи використовують інструмент ТСК
Слідство ведуть депутати. Як нардепи використовують інструмент ТСК
25 листопада, 12:00
«Європейська Солідарність» вдруге поспіль заблокувала трибуну Ради
«Європейська Солідарність» вдруге поспіль заблокувала трибуну Ради
19 листопада, 10:56
НАБУ підтвердили обшуки у Віталія Бровка
НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки «Нафтогазу»
19 листопада, 14:44
Україна може імпортувати до 1 млрд м³ американського газу через Польщу
Україна може збільшити постачання американського газу через Польщу у 2026 році
21 листопада, 20:02
Вартість «послуги» коштувала $16,5 тис.
На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
25 листопада, 19:21
Заставу за Фурсенка внесли 24 листопада, й наступного дня його звільнили з-під варти
Операція «Мідас». За Рьошика внесено заставу
27 листопада, 22:47
Поліція повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці
У Києві підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою
11 листопада, 09:23
Суд наклав арешт на вилучену продукцію, завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
11 листопада, 10:52
Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет, заявив Зеленський
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
15 листопада, 17:58

Події в Україні

Допомагали постраждалим. У Тернівці внаслідок атаки загинули шахтарі Коротіч та Каліневич
Допомагали постраждалим. У Тернівці внаслідок атаки загинули шахтарі Коротіч та Каліневич
ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку за кордон під час розслідування корупції
ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку за кордон під час розслідування корупції
У Харкові пролунав вибух: загинула людина, є постраждалі
У Харкові пролунав вибух: загинула людина, є постраждалі
Генштаб спростував заяву німецького видання Bild про захоплення Покровська росіянами
Генштаб спростував заяву німецького видання Bild про захоплення Покровська росіянами
«Доктор зло» з Мордовії отримав підозру за катування українських військовополонених
«Доктор зло» з Мордовії отримав підозру за катування українських військовополонених
Через удари РФ по енергооб’єктах знеструмлені п'ять областей – Міненерго
Через удари РФ по енергооб’єктах знеструмлені п'ять областей – Міненерго

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua