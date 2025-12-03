ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку за кордон під час розслідування корупції

Лабазюк отримав дозвіл ВАКС на виїзд до Молдови для переговорів

Суд дозволив Сергію Лабазюку тимчасовий виїзд до Молдови для участі в переговорах щодо розвитку тваринництва та бджільництва

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання народного депутата Сергія Лабазюка про тимчасовий виїзд до Молдови для участі в перемовинах щодо розвитку тваринництва та бджільництва. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Депутат є членом комітету з питань аграрної політики й входить до складу делегації з п’яти нардепів. Лабазюк заявив, що він єдиний у делегації має практичний досвід переговорів, тому просив суд надати дозвіл на виїзд.

Поїздка триватиме з 5 по 11 грудня. Раніше захист Лабазюка подавав кілька клопотань про виїзд за кордон, але лише зараз суд їх задовольнив. У разі неповернення у визначений строк із нього стягнуть 40 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, Лабазюк та його спільник нібито пропонували керівництву Мінінфраструктури та Держагентства відновлення «відкат» 3–5% від підрядів на суму близько 1 млрд грн.

Після отримання 50 млн грн за підряд на відновлення мосту депутат, як стверджує слідство, передав 150 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що кримінальне провадження, в якому підозру за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу («Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище») отримав народний депутат від групи «За Майбутнє» Сергій Лабазюк, засекречено.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2023 року антикорупційний суд на два місяці арештував підозрюваного нардепа Сергія Лабазюка. При цьому Феміда визначила можливість для внесення застави у розмірі 40,2 млн грн. Того ж дня всю заставу було внесено на спецрахунок суд і обранець вийшов на волю

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря. За відомостями слідства, у серпні 2023 року парламентар звернувся до віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова з проханням надати його компанії АТ «Ю Ар Ді» підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн.