Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році

Законопроєкт пропонує припинити тимчасовий захист для українців за чинними правилами та регулювати їхній статус відповідно до стандартних вимог

Уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році, пише «Главком».

За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

Як повідомила речниця польського Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, цей законопроєкт пропонує припинити тимчасовий захист для українців за чинними правилами та регулювати їхній статус відповідно до стандартних вимог. Однак, згідно з рекомендаціями Європейської комісії, законність перебування українських військових біженців під тимчасовим захистом буде гарантуватися до 4 березня 2027 року.

Зміни торкнуться соціальних та медичних послуг: українці, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але для інших медичних послуг потрібно буде працювати та сплачувати внески, як це передбачено для інших резидентів. Також, для того щоб отримувати допомогу по програмі «800+» на дітей, батьки повинні будуть мати офіційну роботу.

Кароліна Галецька пояснила, що більшість біженців уже інтегрувалися в польське суспільство: «Вони знайшли роботу, їхні діти відвідують школу». За її словами, збереження особливих умов для українців може створити ризик нерівного ставлення до інших мігрантів.

