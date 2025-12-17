Головна Світ Соціум
Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Законопроєкт пропонує припинити тимчасовий захист для українців за чинними правилами та регулювати їхній статус відповідно до стандартних вимог

Уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році, пише «Главком».

За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

Як повідомила речниця польського Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, цей законопроєкт пропонує припинити тимчасовий захист для українців за чинними правилами та регулювати їхній статус відповідно до стандартних вимог. Однак, згідно з рекомендаціями Європейської комісії, законність перебування українських військових біженців під тимчасовим захистом буде гарантуватися до 4 березня 2027 року.

Зміни торкнуться соціальних та медичних послуг: українці, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але для інших медичних послуг потрібно буде працювати та сплачувати внески, як це передбачено для інших резидентів. Також, для того щоб отримувати допомогу по програмі «800+» на дітей, батьки повинні будуть мати офіційну роботу.

Кароліна Галецька пояснила, що більшість біженців уже інтегрувалися в польське суспільство: «Вони знайшли роботу, їхні діти відвідують школу». За її словами, збереження особливих умов для українців може створити ризик нерівного ставлення до інших мігрантів.

До слова, щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, потрібно не лише мати з собою необхідні документи, але й точно визначену суму грошей. 

Те, скільки потрібно мати грошей для поїздки в Польщу залежить від цілі вашого візиту до країни. Наприклад, якщо ви їдете до Польщі на три дні або менше, вам вистачить суми zł700, це близько 8 тис. грн. Проте, якщо ви плануєте залишатися в країні довше, варто виділити на кожен день перебування по zł75, близько 900 грн.

Теги: Польща українці кордон біженці законопроєкт

