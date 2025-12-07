Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ексміністр пояснив, чому він досі не на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Ексміністр пояснив, чому він досі не на фронті
Кулеба запевнив, що не тікатиме від повістки
фото з відкритих джерел

Кулеба заявив, що він тривалий час «займався війною», і тому не пішов на передову добровольцем

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коли йому прийде повістка до війська, він тікати не буде. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю Яніні Соколовій.

«Я живу в Україні, і прийде повістка – я не буду тікати за кордон. Я присвятив війні два з половиною роки свого життя, починаючи з першої ночі, коли взагалі ніхто не вірив, що ми встоїмо», – зазначив він.

Ексміністр додав, що саме через те, що тривалий час «займався війною», він не пішов воювати добровольцем.

«Я не пішов добровольцем, тому що два з половиною роки я займався війною, але і тікати для того, щоб уникнути мобілізації, коли цей час настане, я теж не буду», – запевнив Кулеба.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував новину, яка нещодавно зʼявилася в італійських медіа, про нібито його втечу з України. ЗМІ стверджували, що це сталося незадовго до набрання чинності указу, що забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон.

До слова, 5 вересня 2024 року Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади.

 

Читайте також:

Теги: міністр кордон Дмитро Кулеба повістка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вірменія та США просувають транзитний проєкт «маршрут Трампа» 
Вірменія і США обговорили старт проєкту «маршрут Трампа»
17 листопада, 14:06
Після війни українські військові можуть бути розміщені у прикордонних з РФ державах
Єврокомісар пропонує розмістити українських військових у прикордонних з РФ країнах після війни
17 листопада, 18:52
Україна може імпортувати до 1 млрд м³ американського газу через Польщу
Україна може збільшити постачання американського газу через Польщу у 2026 році
21 листопада, 20:02
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
24 листопада, 12:38
Динаміка смертності та народжуваності в Україні погіршується вже понад десятиліття
Україна на межі демографічної катострофи? Експертка пояснює тенденції
27 листопада, 14:04
Нідерланди та Україна розпочнуть спільне виробництво дронів
Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво дронів
1 грудня, 15:01
На Закарпатті викрили спробу ввезти сигарети під виглядом гуманітарної допомоги
Контрабандні сигарети на 3,5 млн грн посадовець хотів провезти під прикриттям благодійності
4 грудня, 19:47
Україна буде отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію
Зеленський повідомив, коли Україна розпочне імпорт газу з Греції
16 листопада, 15:34
Трамп і його адміністрація публічно сигналізували про зникнення DOGE з літа 2025 року
У США розформували Департамент ефективності уряду, який створив Ілон Маск
23 листопада, 20:48

Суспільство

Ексміністр пояснив, чому він досі не на фронті
Ексміністр пояснив, чому він досі не на фронті
Помер режисер В'ячеслав Криштофович
Помер режисер В'ячеслав Криштофович
Загинув під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Максима Музику
Загинув під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Максима Музику
На Рахівщині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст
На Рахівщині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст
Російські удари знищили склади фармацевтичних компаній у Дніпрі
Російські удари знищили склади фармацевтичних компаній у Дніпрі
У Маріуполі біля драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік
У Маріуполі біля драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua