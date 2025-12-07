Ексміністр пояснив, чому він досі не на фронті

Кулеба заявив, що він тривалий час «займався війною», і тому не пішов на передову добровольцем

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коли йому прийде повістка до війська, він тікати не буде. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю Яніні Соколовій.

«Я живу в Україні, і прийде повістка – я не буду тікати за кордон. Я присвятив війні два з половиною роки свого життя, починаючи з першої ночі, коли взагалі ніхто не вірив, що ми встоїмо», – зазначив він.

Ексміністр додав, що саме через те, що тривалий час «займався війною», він не пішов воювати добровольцем.

«Я не пішов добровольцем, тому що два з половиною роки я займався війною, але і тікати для того, щоб уникнути мобілізації, коли цей час настане, я теж не буду», – запевнив Кулеба.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував новину, яка нещодавно зʼявилася в італійських медіа, про нібито його втечу з України. ЗМІ стверджували, що це сталося незадовго до набрання чинності указу, що забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон.

До слова, 5 вересня 2024 року Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади.