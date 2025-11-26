Головна Київ Новини
search button user button menu button

У деяких потягах запрацює прискорений прикордонний контроль

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У деяких потягах запрацює прискорений прикордонний контроль
Прикордонний і митний контроль у потягах проходитиме без тривалих зупинок
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Свириденко: Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня

Уряд ухвалив рішення про проведення прикордонного та митного контролю безпосередньо у вагонах потяга. Ця практика, що вже діє на деяких поїздах Інтерсіті+ до Польщі, буде поширена на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів Київ – Перемишль та Київ – Хелм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

«Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга – без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів. Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів», – наголосила Свириденко.

Цей режим запрацює у поїздах:

  • Київ – Перемишль.
  • Київ – Хелм.

«Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тис. українців. Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі – масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків», – додала глава уряду.

До слова, «Укрзалізниця» додала нові зупинки для сполучення Київ-Бухарест. Відтепер українці зможуть зупинитися також в деяких містах Молдови.

Читайте також:

Теги: потяг кордон Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожного дня в середньому з України виїжджає 1600 українців
Польща заявила, що українці віком 18-22 роки масово їдуть за кордон. Реакція ДПСУ
30 жовтня, 14:31
Уряд передбачив підвищення заробітної плати 409 тис. вчителям у плані на наступний рік
Коли вчителям чекати на підвищення зарплатні: уряд повідомив дату
30 жовтня, 16:02
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
6 листопада, 11:00
Юлія Свириденко: Понад пів мільйона українців уже подали заявки на 1000 грн
Понад 630 тисяч українців подали заявки на програму «Зимова підтримка»
15 листопада, 12:44
За словами Давиденка, комунікаційна стратегія компанії побудована на трьох принципах
«Метінвест» посилює адвокацію промисловості за кордоном
4 листопада, 14:41
В Україні зʼявиться Національна рада з гарантій прав дитини
В Україні зʼявиться Національна рада з гарантій прав дитини
20 листопада, 09:48
Міненерго роз’яснило ситуацію з експортом
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
21 листопада, 14:40
Кадрові зміни в уряді обговорювалися на зустрічі з фракцією минулого тижня
Свириденко погодить зі «Слугою» кандидатури міністрів енергетики та юстиції – президент
24 листопада, 19:31
Аварія сталася в коридорі між столицею Братиславою і містом Пезінок
У Словаччині зіткнулися потяги: є багато постраждалих
10 листопада, 06:54

Новини

«Заміновано» будівлю суду, де має слухатися апеляція детектива НАБУ Магамедрасулова
«Заміновано» будівлю суду, де має слухатися апеляція детектива НАБУ Магамедрасулова
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)
У деяких потягах запрацює прискорений прикордонний контроль
У деяких потягах запрацює прискорений прикордонний контроль
Ексочільниця медичного департаменту КМДА пояснила, куди зникла 17-та лікарня
Ексочільниця медичного департаменту КМДА пояснила, куди зникла 17-та лікарня
Літній пасажир електрички зазнав відкритих переломів обох ніг: деталі інциденту
Літній пасажир електрички зазнав відкритих переломів обох ніг: деталі інциденту
Суд виніс вирок грабіжнику, який вихопив сумку з телефоном у 65-річної киянки
Суд виніс вирок грабіжнику, який вихопив сумку з телефоном у 65-річної киянки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua