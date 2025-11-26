У деяких потягах запрацює прискорений прикордонний контроль

Свириденко: Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня

Уряд ухвалив рішення про проведення прикордонного та митного контролю безпосередньо у вагонах потяга. Ця практика, що вже діє на деяких поїздах Інтерсіті+ до Польщі, буде поширена на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів Київ – Перемишль та Київ – Хелм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

«Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга – без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів. Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів», – наголосила Свириденко.

Цей режим запрацює у поїздах:

Київ – Перемишль.

Київ – Хелм.

«Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тис. українців. Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі – масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків», – додала глава уряду.

До слова, «Укрзалізниця» додала нові зупинки для сполучення Київ-Бухарест. Відтепер українці зможуть зупинитися також в деяких містах Молдови.