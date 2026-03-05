Головна Країна Суспільство
Чи будуть українці сидіти без води через обстріли? Експерти дали прогноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Чи будуть українці сидіти без води через обстріли? Експерти дали прогноз
Ексзаступник міністра екології Михайло Хорєв зауважив, що будь-яку інфраструктуру, зокрема і водну, важко повністю зруйнувати
Ексзаступник міністра екології Михайло Хорєв: «Ми не говоримо про те, що всі враз залишаться без води, але графіки можуть бути»

Росія може завдати удару по українській системі водопостачання. Нині держава шукає альтернативні шляхи забезпечення населення водою. Про це заявив голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак на пресбрифінгу «Дорожча за золото: вода як стратегічний ресурс України на шляху до ЄС», передає кореспондентка «Главкома».

«Президент уже анонсував, що наступний удар, за даними розвідки, планується по водозабезпеченню населення, тому що коли холодно було, людям потрібно було грітися, а коли буде спекотно, то потрібна буде вода – для галузі економіки, аграріїв, продовольчої безпеки… Звичайно, зараз обласні військові адміністрації, і навіть на Заході Україні, зараз проводять наради, наші представники водогосподарської галузі долучені до них. Зараз шукають різні шляхи водопостачання, тобто щоб був не тільки поверхневий, але і підземний стік задіяний у тих областях, де в нас іде перекачка води і ми залежимо від енергоресурсу», – розповів Гопчак.

За словами голови Державного агентства водних ресурсів, влада працює й над тим, щоб мати додаткові джерела електроенергії, щоб перекачувати воду.

«Малі насосні станції, які перекачують воду невеликими об'ємами, здатні впоратися з допомогою альтернативних джерел енергії. А є великі насосні станції, які перекачують воду в інший регіон. Там від трьох до шести мегаватт. Один блок живлення, грубо кажучи, буде коштувати 30 млн грн, а їх треба на кожний агрегат. Це мільярди. До того ж блоки живлення ще споживають дизель на 1 млн грн в день кожен. Тобто альтернативне живлення зробити можливо, але це дуже дороговартісне задоволення», – пояснив голова Держагентства водних ресурсів.

Водночас ексзаступник міністра екології Михайло Хорєв зауважив, що будь-яку інфраструктуру, зокрема і водну, важко повністю зруйнувати: «З одного боку, ризик ударів по водній інфраструктурі – це відомий фактор, і він не вчора виник. У нас були удари, наприклад, по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі. Там, зокрема, зруйнували шлюзи… Відповідно, можуть бути удари і по водоканалах».

Також експерт звернув увагу, що будь-який великий водоканал є розгалуженою і скадною системою, і водозабезпечення міст відбувається не з одного джерела. «Наприклад, той самий Київ має декілька поверхневих і декілька підземних джерел (водопостачання – «Главком»), достатньо розгалужену інфраструктуру. Тобто це не об'єкт, який знаходиться в одному місці, куди може прилетіти ракета і після цього все зупиниться», – пояснив Хорєв.

Утім, з його слів, руйнації локальних об'єктів можуть призвести до того, що українці все ж стикнуться з графіками подачі води: «Ми не говоримо про те, що всі враз залишаться без води, але це може виглядати приблизно як із відключенням електрики. Тобто це можуть бути графіки».

При цьому експерт висловив надію, що колапсу в системі водопостачання не буде, однак ризики існують і держава їх пропрацьовує.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія готує нову хвилю атак по українській інфраструктурі, зокрема по системі водопостачання. «Так, Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою», – заявив глава України.

