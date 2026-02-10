Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка
Російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці
фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабної війни проти України російські губернатори суттєво збільшили витрати на власну безпеку

У РФ зросла кількість регіонів, котрі замовляють охорону для керівників областей та країв. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у Телеграм, інформує «Главком».

За даними розвідки, збільшилася кількість регіонів, які замовляють охорону для керівників областей і країв. Формально це пояснюють «загальними ризиками» в умовах війни. Втім ключовим фактором залишається внутрішня дестабілізація в самій Росії, спричинена масовим поверненням військових з фронту.

«У 2021 році на охорону було витрачено 59,7 млн ​​рублів, то в 2023-му сума зросла до рекордних 119,7 млн. У 2024–2025 роках витрати залишилися стабільно високими – понад 100 млн рублів щороку», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, страх влади контрастує з бюджетною політикою Кремля.

«У 2026 році в РФ скорочення федеральних видатків торкнеться щонайменше 18 із 51 державної програми. Під урізання потраплять охорона здоров’я, авіація, енергетика, а також фінансування тимчасово окупованих територій», – повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

До слова, нещодавно у Москві стався замах на генерал-лейтенанта головного розвідувального управління країни-агресорки Володимира Алексєєва. Напад скоїли із застосуванням стрілецької зброї з близької відстані.

Нагадаємо, Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції. Як повідомляється, одним із основних учасників кампанії, що включатиме проведення вуличних антиукраїнських акцій та скоординовану інформаційну активність, стане Friedensbewegung («Рух за мир»). І найактивнішими учасниками Friedensbewegung є ті, що пов’язані з російськими спецслужбами.  

Зокрема, Олена Колбаснікова, яка організувала кілька антиукраїнських мітингів у Кельні й Дюссельдорфі, відкрито підтримує путінський режим. У 2023 році отримала російське громадянство. Також в активі Кремля перебуває і партнер Колбаснікової – Макс Шлунд (Ростислав Теслюк). Він активно допомагав організовувати прокремлівські мітинги в Німеччині.

Читайте також:

Теги: розвідка росія СБУ війна гроші безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За цей тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів
Росія за тиждень випустила по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський
11 сiчня, 10:26
Велика Британія розробляє для України нову далекобійну балістичну ракету – Reuters
Велика Британія розробляє для України нову далекобійну балістичну ракету – Reuters
12 сiчня, 02:57
Китай почав сумніватися у надійності РФ: пояснення The Times
Китай почав сумніватися у надійності РФ: пояснення The Times
19 сiчня, 04:27
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
27 сiчня, 05:17
Губернатор Ленінградської області попросив Путіна добити Україну
Губернатор Ленінградської області попросив Путіна добити Україну
27 сiчня, 04:58
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів
Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви
28 сiчня, 14:54
РФ у 2025 році профінансувала газ для Придністров’я на сотні мільйонів
Росія торік поставила Придністров’ю майже 700 млн кубометрів газу
2 лютого, 19:05
ОБСЄ передала Києву і Москві пропозиції щодо безпеки та миру
ОБСЄ озвучила Україні та Росії три блоки пропозицій
6 лютого, 18:37
Засудженого нардепа Христенка кинула дружина
Засудженого нардепа Христенка кинула дружина
Сьогодні, 07:57

Соціум

Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка
Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка
Болгарію сколихнула загадкова серія смертей в горах
Болгарію сколихнула загадкова серія смертей в горах
Одна з країн розглядає заборону продажу сигарет і вейпів особам до 21 року
Одна з країн розглядає заборону продажу сигарет і вейпів особам до 21 року
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
Маск пообіцяв захист тим, хто розкриє правду у справі Епштейна
Маск пообіцяв захист тим, хто розкриє правду у справі Епштейна
У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8
У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua