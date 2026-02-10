Російські губернатори бояться ЗСУ та збільшують витрати на власну безпеку – розвідка

Російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці

Від початку повномасштабної війни проти України російські губернатори суттєво збільшили витрати на власну безпеку

У РФ зросла кількість регіонів, котрі замовляють охорону для керівників областей та країв. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у Телеграм, інформує «Главком».

За даними розвідки, збільшилася кількість регіонів, які замовляють охорону для керівників областей і країв. Формально це пояснюють «загальними ризиками» в умовах війни. Втім ключовим фактором залишається внутрішня дестабілізація в самій Росії, спричинена масовим поверненням військових з фронту.

«У 2021 році на охорону було витрачено 59,7 млн ​​рублів, то в 2023-му сума зросла до рекордних 119,7 млн. У 2024–2025 роках витрати залишилися стабільно високими – понад 100 млн рублів щороку», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, страх влади контрастує з бюджетною політикою Кремля.

«У 2026 році в РФ скорочення федеральних видатків торкнеться щонайменше 18 із 51 державної програми. Під урізання потраплять охорона здоров’я, авіація, енергетика, а також фінансування тимчасово окупованих територій», – повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

До слова, нещодавно у Москві стався замах на генерал-лейтенанта головного розвідувального управління країни-агресорки Володимира Алексєєва. Напад скоїли із застосуванням стрілецької зброї з близької відстані.

Нагадаємо, Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції. Як повідомляється, одним із основних учасників кампанії, що включатиме проведення вуличних антиукраїнських акцій та скоординовану інформаційну активність, стане Friedensbewegung («Рух за мир»). І найактивнішими учасниками Friedensbewegung є ті, що пов’язані з російськими спецслужбами.

Зокрема, Олена Колбаснікова, яка організувала кілька антиукраїнських мітингів у Кельні й Дюссельдорфі, відкрито підтримує путінський режим. У 2023 році отримала російське громадянство. Також в активі Кремля перебуває і партнер Колбаснікової – Макс Шлунд (Ростислав Теслюк). Він активно допомагав організовувати прокремлівські мітинги в Німеччині.