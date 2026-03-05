Головна Країна Суспільство
РФ передала Угорщині двох полонених українців: Координаційний штаб зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ передала Угорщині двох полонених українців: Координаційний штаб зробив заяву
Путін передав Угорщині полонених українців
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)

У 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що передача Росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Коордштаб.

«Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета – вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії Росії проти Європи», – йдеться у заяві.

Координаційний штаб додає, що підтримка воєнних злочинів Москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України.  

«Ми закликаємо усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою. Водночас вимагаємо надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших Захисників», – додається у повідомленні.

Координаційний штаб нагадав, що у 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають угорські паспорти. Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. За словами Путіна, із проханням про звільнення цих полонених під час телефонної розмови до нього особисто звернувся прем’єр-міністр Угорщини Віктором Орбаном.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України викличе тимчасового повіреного у справах Угорщини для з'ясування обставин передачі Росією двох українських військовополонених, які мають угорське громадянство.

Теги: полон Угорщина росія українці

РФ передала Угорщині двох полонених українців: Координаційний штаб зробив заяву
РФ передала Угорщині двох полонених українців: Координаційний штаб зробив заяву
Фотограф і кінооператор загинув на фронті, рятуючи побратимів. Згадаймо Вадима Тихоновського
Фотограф і кінооператор загинув на фронті, рятуючи побратимів. Згадаймо Вадима Тихоновського
До +14° на півдні і Закарпатті: прогноз погоди на 5 березня 2026
До +14° на півдні і Закарпатті: прогноз погоди на 5 березня 2026
Чому записи з бодікамер ТЦК майже недоступні громадськості – пояснення
Чому записи з бодікамер ТЦК майже недоступні громадськості – пояснення
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва

